Dezechilibru pe piata parcarilor: contracte pe 30 de ani, redeventa de 1% din venituri sau deloc in caz de pierderi

Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul trecut de saptamana toți cei interesați de afaceri am stat cu un ochi catre canalele de știri pentru a vedea ce se intampla cu cea mai veche agenție de turism din lume, britanicii de la Thomas Cook. Pentru cei care nu știu cine este Thomas Cook, compania a fost inființata acum 178 de ani de…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat, joi, la Iasi, ca isi doreste sa transforme Romania intr-o piata a fortei de munca calificate si bine platite iar romanii sa aiba venituri cat mai apropiate de media celor din Uniunea Europeana. "Noi am spus tot timpul ca…

- Intr-un raport dat publicitații azi, compania de analiza de piața IDC , indica faptul ca piața de smartphone va depași impasul in care se afla, iar volumul de telefoane livrate va redeveni pozitiv, in primul semestru din 2020. In ultimul trimestru din acest an, compania prezice o contracție redusa,…

- „In urma informatiilor aparute in spatiul public referitoare la existenta, pe piata din Romania, a unor jucarii cu laser, cu potential pericol pentru copii, la utilizare, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) s-a autosesizat si a inceput controalele in locuri de comercializare…

- Sistemul a devenit operațional de aproape o jumatate de an, insa medicamentele serializare aflate pe piața nu pot fi verificate decat in mica proporție di cauza acestei situații. Din data de 9 februarie a acestui an, in Romania a devenit operațional sistemul național de verificare a medicamentelor,…

- Se pare ca aproximativ 5.000 dintre cele 10.000 de farmacii din Romania sunt inregistrate in Sistemul national de verificare a medicamentelor, desi acest proces ar fi trebuit finalizat pana la ora actuala, ceea ce inseamna ca restul farmaciilor pune in vanzare medicamente neverificate, conform Președintelui…

- Statul roman poate avea o evidenta clara a tuturor cantitatilor de metale pretioase care parasesc sau intra in tara in urma adoptarii Ordonantei de Urgenta 10/2018, act normativ care reprezinta cea mai importanta schimbare adusa pietei metalelor pretioase din Romania in ultimii 18 ani, considera Colegiul…

- Statul roman poate avea o evidenta clara a tuturor cantitatilor de metale pretioase care parasesc sau intra in tara in urma adoptarii Ordonantei de Urgenta 10/2018, act normativ care reprezinta cea mai importanta schimbare adusa pietei metalelor pretioase din Romania in ultimii 18 ani, considera Colegiul…