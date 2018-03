Dezechilibru așteptat la „Delfinul” Bihorenii, fara trei titulari – printre care ex-aradenii Vancsik și Gergelfyi – plecați cu naționala de seniori in Cehia, au avut in Roland Szabo principalul realizator (4+4), golurile aradenilor fiind reușite de Baltean 2+1, Furj 0+1, Samuila 0+1 și Taga 0+1. In clasament, vicecampioana CSM Oradea ocupa locul 2, cu 54 de puncte, in timp ce AMEFA Arad se afla pe poziția a șasea, cu 13 puncte acumulate. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a șasea victorie vine dupa cele obtinute in partidele cu SCM U Craiova (scor 90-88), Phoenix Galati (scor 86-71), BC Mures Targu Mures (scor 108-55), Politehnica Iasi (scor 113-56) si Dinamo Bucuresti (scor 194-65). Aceasta serie fasta a adus echipa noastra pe locul secund al clasamentului,…

- Golurile gazdelor au fost reușite de Alexandru Baltean. Sambata, de la ora 11.00, are loc confruntarea revanșa, din dubla contand pentru Superliga Naționala. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Confruntarile au loc vineri, de la ora 18.00, și sambata, incepand cu ora 11.00, la „Delfinul”, fiind unele cu final cunoscut, in condițiile in care vecinii din Bihor au un lot și o potența financiara superioara. In echipa de pe Crișul Repede evolueaza vedele AMEFA-ei din sezonul trecut, Levente…

- Femeia este banuita ca, profitand de neatenția parții vatamate, ar fi patruns fara drept intr-un birou, de unde și-ar fi insușit fara drept un portofel lasat nesupravegheat, care conținea bani și documente personale. „Polițiștii oradeni o banuiesc pe aceasta ca, miercuri, 28 februarie, la…

- Cele mai cunoscute și indragite melodii folk din repertoriul cantautorului maramuresean se vor auzi live in spectacolul-eveniment ce va avea loc pe 4 martie, de la ora 19:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Oradea. Oradenii carora le este dor de „Fostele iubiri” sau „Un copac…

- La actiunea care a avut loc de curand au participat un numar de 36 de elevi din clasele a V-a, a VI–a si a VII-a de la Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea. Elevilor le-au fost prezentat materialul „Sa invatam despre reciclarea si colectarea selectiva a deseurilor” comisarii…

- Diferenta clara de bugete si de valoare a loturilor s-a vazut in bazin, chiar daca clubul de sub Tampa nu a contat pe patru titulari, prezenti sub tricolorul Romaniei in victoria, scor 20-5, cu Cehia, din barajul pentru „Europenele” de la Barcelona. Golurile echipei aradene, pregatita de Cristian…

- Resitenii, care castigasera doar doua partide pana la acest meci s-au impus cu 28-26. In cazul in care va castiga la Baia Mare, CSM Oradea se va distanta la sase puncte si va lua o optiune poate decisiva pentru promovarea in Liga Nationala. CS Minaur II Baia Mare nu pare insa dispusa…

- Golgetera echipei aradene a fost Roxana Boldor, cu 11 reușite, celelalte marcatoare fiind: Petruse 3, Cherecheș 3, Iuga 2 și Mirca 1, din tabara oaspetelor evidențiindu-se Florina Popescu, 13 goluri. Runda viitoare, Crișul joaca la Oradea. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Acesta a avut loc la „Casa Minunata” din Oradea si a fost sustinut de psiholog Sofia Laza si psiholog Claudia Balaie. Cele doua psiholoage au experienta in organizarea unor seminarii adresate adolescentilor in care au abordat diverse teme de interes pentru acestea cum ar fi iubirea, increderea…

- Cu aceasta ocazie au fost facute donatii care insumeaza echivalentul a aproximativ 26.000 de euro, suma care se va adauga celor obtinute pana in prezent prin campania publica „Salvati istoria nationala, salvati Casa lui Iuliu Maniu!”, inceputa in urma cu trei ani, la 18 februarie 2015, de…

- Directorul ADP, Liviu Andrica, spune ca s-a inspirat din cele vazute la alte gradini zoologice din jurul Oradiei. „Am cumparat capre și oi cameruneze, purcei de Minnesota, rate indiene si gaste americane. Unele dintre ele au deja pui”, spune directorul. In tarcul respectiv, vizitatorii vor…

- Trupa Impro Patzan Show s-a nascut la Oradea, primul spectacol cu acest nume s-a jucat in noiembrie 2013. Toți membrii fondatori au jucat și in alte trupe de teatru de improvizație. Miercuri, 21 februarie, ora 19, in Studio Act sunteti asteptati la un super show de improvizatie la care razi…

- Meciul va avea loc sambata, 24 februarie, la Arena „Antonio Alexe”, cu incepere de la ora 17:00. Echipa maghiara este pregatita de fostul jucator al CSM CSU Oradea, Andelko Mandic. Cele doua formatii s-au mai intalnit de altfel tot intr-o partida amicala, in noembrie 2017, la Szeged, victoria…

- Pe langa clasamentul general, cele 25 de echipe participante s-au intrecut și la concursurile pentru „Cei mai buni carnați” – 1 – Girișu de Criș, 2 – Valea lui Mihai, 3 – Sinmartin și Avram Iancu „Cel mai bun toroș” – 1 – Valea lui Mihai,…

- Forul central a dat astfel unda verde solicitarii depuse anul trecut de Spiridon Baltsavias, adminsitratorul Bazei Tineretului. Competiția se va desfașura in perioada 15-17 iunie. „Este un motiv de mandire ca Federatia de Minifotbal ne-a acordat organizarea turneului final al…

- In parcarea Era, 22 de primarii din Bihor, 3 primarii din Ungaria si un ocol silvic din Oradea isi vor etala bunatatile traditionale pe standuri. Miza este marele trofeu pus in joc de organizatorii, dar si alte premii. In acest an, accesul in zona de concurs se va face cu ajutorul unor vouchere…

- Targul de primavara s-a desfașurat marți, 13 februarie, iar doritorii au avut ocazia de a achiziționa obiecte de decor interior, accesorii colorate, felicitari tematice, sapunuri naturale, produse realizate din hartie, lana, lemn, margelute si multe alte creatii frumoase accesibile oricui. Produsele…

- Poloistii tricolori vor disputa luni, 12 februarie, la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”, partida cu Serbia, din cadrul Ligii Mondiale. Dupa alte doua zile, nationala noastra se va deplasa la Kecskemet (Ungaria), pentru turneul preliminar al Europe Cup. Adauga Comentarii Adauga…

- Handbalistii oradeni au obtinut doua victorii in primele meciuri ale turneului: 34-33 (15-16) cu Universitatea Cluj-Napoca, respectiv 35-29 (21-21) cu echipa gazda, HCM Sighisoara. „Am castigat mai greu prima partida, cu Clujul, pentru ca unii jucatori nu au fost complet refacuti dupa…

- El a ajuns la acest prag in timpul meciului cu SCM U Craiova (castigat cu scorul de 90-88), in care a marcat noua puncte. Gajovic mai are nevoie de 17 puncte pentru a ajunge la borna de 1.000 de puncte marcate in Liga Nationala. Inainte de transferul la CSM CSU Oradea, el a mai disputat…

- „Strada este situata in partea sud-vestica a municipiului Oradea, aproape de complexele comerciale, iar in prezent pe aceasta strada se construiesc blocuri ANL. Modernizarea strazii este necesara deoarece in prezent pe aceasta strada nu exista dispozitive de colectare si evacuare a…

- Potrivit IPJ Bihor, marți dimineata, in jurul orei 09:50, in Oradea, un șofer in varsta de 58 de ani in timp ce conducea un autoturism pe strada Sfantul Apostol Andrei inspre strada Carpați, la trecerea pentru pietoni a acroșat o femeie de 82 de ani, care s-a angajat regulamentar in traversarea…

- Pentru persoanele fizice, informatia cresterii pretului de productie nu produce efecte directe – Primaria si-a asumat sa acopere cresterea, marind subventia. Oradenii vor plati, in continuare, 225 lei/gcal. Pentru agentii economici, pretul se va modifica diferentiat: 259,17 lei/gcal…

- Printre cei selecționați de Zare Markovski se afla și aradeanul Andrei Mandache, legitimat la CSM Oradea. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully…

- Tema din acest an a evenimentului este „Dreapta Ta, Doamne, si-a aratat taria”, tema luata din Cartea Exodului, capitolul 15, versetul 6. Reprezentantii Bisericilor Greco-Catolica, Romano-Catolica, Ortodoxa, Reformata, Unitariana, Evanghelica-Luterana, ai Bisericii Penticostale si ai Comunitatii…

- In faza sferturilor de finala, AMEFA a cedat la scor, 3-23 (1-5, 0-4, 1-6, 1-8), cu Sportul Studențesc Corona Brașov, iar in primul meci din turneul pentru locurile 5-8, a dispus cu 12-11 (3-3, 3-4, 2-3, 4-1) de Crișul Oradea. La singurul succes au contribuit: Baltean 6, Palotaș 2, Rath 2, Taga 1…

- In amicalul de sambata, de pe Sega, cu UTA Under 19, vor fi vazuti la treaba Duta (Turnu Magurele), Gosa (Pandurii Tg Jiu) si un junior de la LPS Oradea, cumparat de FC Botosani, care ar putea ajunge sub forma de imprumut la Lipova. Pana pe 25 ianuarie cand este programata plecarea in cantonamentul…

- Competitia este organizata de CSM Oradea si are categoria 1 in calendarul FR Tenis. Turneul se adreseaza concurentilor de la categoriile de varsta 10, 12, 14, 16, 18 ani si seniori, feminin si masculin. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv…

- Vineri, 12 ianuarie, in cadrul unei acțiuni de combatere a actelor ilicite de comerț in piețele oradene au depistat patru barbați din Oradea care aveau și ofereau spre comercializare 4.980 de țigarete nemarcate legal, in valoare totala de 2.490 lei. Cei in cauza au fost sancționați contravențional…

- Lucrarea este semnata de asist. univ. dr. Mirela Marcuț si a fost publicata sub egida prestigioasei edituri Springer. Evenimentul va avea loc de la ora 11.00, in Sala de Consiliu a Universitații din Oradea, Pavilionul A, parter. Cartea prezinta o analiza a modalitații in care se creioneaza…

- In varsta de 19 ani, el evolueaza pe postul de fundas si este fiul fostului international Claudiu Fometescu. Tudor este considerat unul din jucatorii de perspectiva din baschetul romanesc. A fost component al echipelor nationale juvenile si are in palmares participari la CE U 16 ani Divizia…

- Potrivit primelor informații, se pare ca autoturismul Audi circula dinspre Oradea, iar VW din direcția opusa. In urma impactului violent dintre cele doua autovehicule, o pasagera din Audi a avut nevoie de ingrijiri medicale și a fost transportata la spital. Chiar daca cele doua autoturisme…

- „Tacerea ta de azi e votul pentru dictatura de maine” e unul dintre sloganele afisate de protestatarii care incearca sa-i mobilizeze si pe alti oradeni sa iasa in strada. „Golan reactivat, caut Romanie pe care sa o iubesc”, ori „Liviu Dragnea, promit sa iti citesc cartea, fa-ti numai ragas sa o…

- Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de o șoferița de 24 de ani, din Israel, care a intrat pe sensul opus in sensul giratoriu. „In timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Oradea, a patruns pe sensul opus in intersecția sens giratoriu…

- Iti dorim sarbatori linistite si ne revedem in 2018 cu noi povesti de succes. Pentru a fi la curent cu noutatile din lumea BMW, te invitam sa vizitezi si sa interactionezi cu pagina noastra facebook: @BMW.GrupWest.Oradea (https://www.facebook.com/BMW.GrupWest.Oradea/) Cu drag,…

- Cateva zeci de judecatori și magistrați au protestat mut, miercuri, in fața Tribunalului Bihor. Aceștia au afișat mesaje cu juramantul magistraților. Ei sunt nemulțumiți de noile amendamente adoptate la propunerea PSD și ALDE, care conțin urmatoarele prevederi: „raspunderea statului…

- In fiecare zi, intre orele 17.00 și 20.00, alaturi de Moșul cel Bun, prezent la Beiuș, vor completa magia Sarbatorilor, colindatorii! In cadrul Targului de Craciun de la Beiuș vom regasi produse specifice Sarbatorilor de iarna, aranjamente de Craciun și Anul Nou, expoziții de arta…

- Polițiștii Serviciului de Ordine Publica, cei ai Biroului de Ordine Publica din cadrul IPJ Bihor in colaborare cu reprezentanți ai DSVSA Bihor și ai Direcției Silvice Bihor, au acționat luni (18 decembrie), intre orele 10:00 și 13:00, pe raza municipiului Oradea privind respectarea prevederilor legale,…

- “Gladiatorul Serbiei” a incercat sa doboare “Muntele Bihorului” printr-un atac la picioare, insa bihoreanul a fost de neclintit și și-a intors adversarul punandu-l la podea. Sarbul nu a rezistat doar cateva secunde sub greutatea lui Lungu, arbitrul punand capat…

- Explicatia acestui fapt o constituie imposibilitatea primirii unei vize de intrare in tara noastra. Conform afirmatiilor lui Adrian Micinic, ofiterul de presa al CSM Oradea, Ministerul Tineretului si Sportului a omis sa includa antrenorii, alaturi de jucatori, pe lista celor care pot beneficia de…

- Aproximativ 50 de copilași, ușor derutați ca nu a venit cu sania trasa de reni, l-au așteptat pe batranelul darnic intr-un mod inedit. Acesta a coborat din elicopter pe fundal de muzica populara, dupa care le-a explicat piticilor de ce a venit fara celebra sa sanie: „De data aceasta am venit…

- Luna aceasta, Oradea a primit 14 milioane de lei, din fondul de rezerva al Guvernului, ca ajutor pentru Termoficare SA, in perspectiva inceperii sezonului rece. „Fondurile sunt aloate ca urmare a solicitarilor facute de catre unitatile administrativ-teritoriale care au constatat, la pregatirea…

- In Seria B, CSU Oradea primeste pe teren propriu vizita formatiei SC Muresul Targu Mures. Meciul are loc la Sala polivalenta a Universitatii, cu incepere de la ora 14:00. Altadata un nume de temut in handbalul feminin romanesc, echipa mureseana ocupa acum un modest loc 12 in clasamentul…

- Cele doua confruntari intre aradenii lui Cristian Cosma, clasați pe locul 6, și feroviarii bucureșteni, situați pe poziția a cincea, au loc vineri (ora 18.00) și sambata (10.00), in incinta bazinului „Delfinul”. Orele de disputare sunt informative, atata timp cat in precedenta etapa de la Arad, primul…

- Evenimentul a debutat cu parada portului popular pe traseul Republicii – Podul Intelectualilor – Parcul 1 Decembrie – Catedrala „Invierea Domnului”. La festival s-au inscris 33 de unitați de invațamant din Oradea și Bihor. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- „Mai avem doua turnee in acest an, sambata, la Oradea si duminica, la Lugoj, unde voi merge cu cate 3-4 sportivi. Pregatesc o noua surpriza pentru practicantii sportului cu manusi din judetul Arad. Pe 22 decembrie, la Sala Motorul din Aradul Nou, voi organiza o Gala a boxului aradean in care fiecare…

- Partidele se vor disputa miercuri si joi, cu incepere de la aceeasi ora, 20:00, la Piscina Steaua din Capitala. Arbitrii meciurilor vor fi Adrian Alexandrescu (Oradea) si Toth Ferenc (Targu Mures). Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic…

- In spatiul public a fost transmisa o informatie potrivit careia politistul ar fi fost „gasit” cu stupefiante asupra lui si ca, in aparare, acesta ar fi motivat ca substantele interzise i-ar fi fost plasate in buzunar de catre persoane necunoscute. Sefa DIICOT Oradea, procurorul Bianca…