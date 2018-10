Stiri pe aceeasi tema

- Sunt momente tensionate in coaliție și, deși exista dialog intre cei doi lideri PSD și ALDE, ei nu reușesc sa cada de acord pe subiecte importante: legea offshore, ordonanța de urgența pentru modificarea legilor justiției și inființarea Fondului Suveran de Investiții.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si ministrul de Externe, Teodor Melescanu, au ajuns, la ora transmiterii acestei stiri, in biroul lui Liviu Dragnea din Parlament. Cei trei nu au dorit sa faca declaratii de presa la sosire.

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției Tudorel Toader au mers in cursul serii la biroul lui Liviu Dragnea de la Camera, unde cei trei au discutat timp de mai multe minute. Surse politice au declarat pentru HotNews ca Liviu Dragnea face presiuni ca Toader sa-și puna semnatura pe legea amnistitiei…

- Presedintele Comisiei de industrii, Iulian Iancu (PSD), a spus in timpul dezbaterilor pe proiectul legii Offshore ca a stabilit, in urma discutiei purtate cu Liviu Dragnea, amanarea adoptarii pentru saptamana viitoare. ”Vreau sa va informez ca am vorbit putin mai inainte cu domnul presedinte al Camerei…

- Dezbaterile din Camera Deputaților pe Legea offshore, lege aprobata rapid in cursul zilei de luni in Senat, au fost amanate pentru saptamana viitoare, a anunțat Presedintele Comisiei pentru industrii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu. Acesta a precizat ca decizia amanarii a fost luata in urma unei…

- Timp de aproximativ treiu ore s a desfasurat sedinta coalitiei de guvernare. Potrivit unor surse politice, citate de Agerpres.ro, au fost discutate probleme energetice, situatia Complexului Energetic Hunedoara, Complexului Energetic Oltenia si Nuclearelectrica. La sedinta a fost prezent si Darius Valcov,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a discutat cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu in biroul președintelui Camerei Deputaților. Potrivit surselor Hotnews.ro una dintre temele discutate de catre cei doi lideri este modificarea legii offshore. De altfel, la finalul ședinței Tariceanu a confirmat ca s-a discutat…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat luni ca inca nu a discutat cu liderii PSD despre protocolul de colaborare parlamentara intre cele doua formatiuni, iar acest lucru se va intampla cel mai probabil saptamana viitoare.Citește și: Firea, atacuri in rafala la Dragnea: 'Fosti ministri…