- Senatul a inceput dezbaterile pe cele trei legi ale justiției, prima dintre acestea fiind Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Cei de la USR au venit cu celebrele manuțe pe care scrie ”Toți pentru justiție”.LIVETEXT: -17. 15: au inceput dezbaterile pe Legea 304/2004. Prin amendamentele…

- Președintele PSD Liviu Dragnea spune ca se așteapta ca partidele din opoziție sa sesizeze din nou Curtea Constituționala in legatura cu legile justiției, care urmeaza sa fie votate astazi in plenul Senatului.

- PNL a anuntat luni, dupa raportul final dat de comisia speciala care a modificat legile justitiei, ca le va ataca din nou la Curtea Constitutionala, acuzand ca sedinta comisiei a fost „sub imperiul grabei si al superficialitatii”, transmite News.ro . „Sedinta comisiei speciale de astazi a fost, de asemenea,…

- Comisia speciala de modificare a legilor Justitiei a dat luni raport de admitere pe cele trei legi ale Justitiei, dupa ce au fost dezbatute si votate amendamentele depuse de senatori, urmand ca legile sa intre la votul final din plenul Senatului. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susținut, in acest context,…

- Cele trei modificari ale legilor Justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - vor intra luni in plenul Senatului pentru votul...

- Cele trei modificari ale legilor Justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - vor intra luni in plenul Senatului pentru votul…

- Cele trei legi ale Justitiei adoptate saptamana trecuta de Camera Deputatilor vor fi din nou dezbatute luni in Comisia speciala care, incepand cu ora 10,00, va analiza amendamentele depuse de senatori pana joi la ora 15,00, actele normative putand fi incluse de Biroul permanent, pentru dezbatere…

- Cele trei legi ale Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final. Senatorii…

- Cele trei legi ale Justitiei adoptate marti de plenul Camerei Deputatilor - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - vor intra luni…

- In timp ce reprezentantii Coalitiei PSD-ALDE acuza opozitia ca doreste doar tergiversarea modificarii legilor justitiei, insusi presedintele PSD si al Camerei Deputatilor a lipsit de la votul decisiv.Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004…

- Biroul permanent al Senatului a hotarat ca amendamentele la legile Justitiei sa fie depuse pana joi, ora 15,00, urmand ca lunea viitoare sa se dea raport la aceste proiecte de catre comisia speciala si posibil sa intre tot atunci pe ordinea de zi a plenului Camerei superioare, a anuntat senatorul…

- Camera Deputaților a adopta marți cele trei legi ale Justitiei – legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – dupa ce au fost modificate…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti cele trei legi ale Justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Legea 303/2004 privind…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, pe articole legile justitiei, reexaminate in Parlament ca urmare a deciziilor CCR, urmand ca acestea sa ajunga la vot final, graba cu care au fost adoptate fiind criticata de opozitie.

- Deputatii USR s-au asezat marti, in timpul dezbaterilor asupa legilor justitiei din plenul Camerei Deputatilor, in fata tribunei, purtand tricouri albe cu mesajul #FaraPenali. Presedintele de sedinta, deputatul PSD Gabriel Vlase, le-a cerut de mai multe ori sa pastreze decenta si sa revina…

- Parlamentarii din Comisia pentru legile justitiei au dat marti raport de admitere, in ansamblu, pentru legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor, respectiv privind functionarea si organizarea CSM.

- Dupa dezbaterile generale de saptamana trecuta, Comisia speciala condusa de ex-ministrul de Justiție Florin Iordache a inceput discuțiile pe articole la cele trei legi ale Justiției. Deși, inițial, președintele comisiei a dat asigurari ca dezbaterile vor viza exclusiv articolele declarate neconstituționale…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, voteaza modificarile propuse la articolele declarate neconstitutionale la cele trei legi - Legea 303 privind Statutul magistratilor, Legea 304 privind Organizarea Judiciara si Legea 317 privind CSM. Senatorul…

- Comisia speciala parlamentara pentru Legile justitiei a dezbatut si votat, luni, modificarile cerute de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Membrii comisiei au adoptat modificarile aduse acestui act normativ cu 11 voturi „pentru” si 6 „impotriva”.…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea...

- Comisia speciala care a modificat cele trei legi ale justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) –, condusa de Florin Iordache,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- CCR a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind cele trei legi ale Justitiei. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate, respectiv a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, a Legii pentru…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind proiectele de modificare a Legilor justiției. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate privind Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarile USR la legile Justitiei, acestea fiind depuse pe 22 ianuarie si vizand modificarile aduse legilor 303, privind statutul magistratilor, 304, privind organizarea judiciara si 317, privind organizarea CSM, transmite Mediafax.

- Klaus Iohannis a anunțat, dupa scandalul OUG 13, ca vrea sa faca un referendum pe justiție. A trecut aproape un an și aceasta mutare nu s-a mai intamplat. Totuși, șeful statului a dat și un termen pentru acest referendum. S-ar putea intampla dupa finalizarea legilor justiției. "Trebuie lamurite legile…

- „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de admitere cu unanimitate a unor texte care vizeaza diverse puncte din legea de organizare, cinci la numar”, a precizat, marti, presedintele CCR,…

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu a declarat ca eforturile procurorilor pentru a imbunatati capacitatea de combatere a criminalitatii au fost compromise de dezbaterile pe legile Justitiei. Horodniceanu a mai…

- Luni, in fata salii de plen a Senatului, Comunitatea Declic a desfasurat un covor de hartie cu peste 142.000 de semnaturi ale cetatenilor care nu sustin legile justitiei. Initiatorii campaniei vor sa vada daca senatorii vor calca peste acest covor, afirmand ca, pana acum, „au fost dispusi sa calce in…

- Comunitatea Declic a desfasurat, luni, in fata salii de plen a Senatului, un covor de hartie care contine peste 142.000 de semnaturi ale cetatenilor care nu sustin legile justitiei. Initiatorii acestei campanii vor sa vada daca senatorii vor calca peste acest covor, afirmand ca, pana acum, „au fost…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale. „Dupa o sedinta maratonica, mai exact care a durat cam cat doua maratoane, am reusit sa ne pronuntam cu privire la Legea referitoare la Statutul magistratilor.…

- Magistratii Curtii Constitutionale au decis ca unele dintre modificarile aduse in Parlament Legii nr. 303 2004 nu corespund Legii fundamentale. Statutul magistratilor se intoarce, asadar, in Parlament, potrivit Digi 24.Potrivit presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, probleme ar fi si…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte marti asupra sesizarilor la legile privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce saptamana trecuta a luat o decizie cu privire la Organizarea judiciara.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte marti asupra sesizarilor la legile privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce saptamâna trecuta a luat o decizie cu privire la Organizarea judiciara.

- Liderul PMP Traian Basescu a declarat ca modificarile aduse legilor justiției sunt in cea mai mare parte „necesare” si ”aparent corecte” și ca a citit „cu creionul in mana” schimbarile aduse legilor 303 (referitor la statutul magistraților), 304 (despre organizarea judiciara) și 317 (in legatura cu…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia, potrivit Agerpres. Vezi și: Lovitura de teatru la DNA: Arsene…

- Curtea Constitutionala (CCR) a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind organizarea judecatoreasca si a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justitiei, respectiv Statutul magistratilor si organizarea CSM, informeaza HotNews.ro. “Dosarele care vizeaza Statutul magistratilor…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Inițiativa Timișoara, Rezistența Timișoara și alte organizații civice din urbea de pe Bega cheama oamenii la București pentru a protesta, in 20 ianuarie. Sambata, 20 ianuarie, la București va avea loc un marș cu pornire din Piața Universitații spre Piața Unirii – Fantani – Parlament,…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre modificarea legilor justiției, in discursul sau din plenul CSM, de vineri, 5 ianuarie, cu ocazia alegerilor pentru noua conducere a Consiliului. Șeful statului a facut doar observații despre felul in care s-au facut modificarile, precizand ca observații…

- Senatorul UDMR Mures Csaszar Karoly, membru al Comisiei Juridice a Senatului, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca prin modificarea celor trei legi privind justitia din Romania nu se aduce atingere statului de drept, neexistand niciun articol care sa prevada politizarea justitiei,…

