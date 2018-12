Dezbateri în Parlamentul britanic privind acordul de Brexit Premierul conservator Theresa May a lansat marti cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa. May se confrunta cu multa opozitie fata de acordul ei de Brexit si a pierdut marti voturi parlamentare care le-ar putea permite alesilor sa amendeze intelegerea pentru iesirea din UE si care obliga guvernul sa publice integral avizul juridic referitor la acord. Dupa aceste voturi, May a facut apel la parlamentari cu opinii diverse asupra Brexitului sa faca un ‘compromis’ si sa-i sustina acordul. Ea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

