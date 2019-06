Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii la postul de primar al metropolei Istanbul s-au confruntat duminica intr-o dezbatere televizata istorica, cu o saptamana inaintea scrutinului din 23 iunie, convocat dupa anularea alegerilor municipale din 31 martie, informeaza AFP potrivit Agerpres. Candidatul Partidului Justitie…

- Pretendentii la succesiunea premierului britanic Theresa May s-au confruntat duminica in privinta viziunii asupra Brexitului, intr-o prima dezbatere televizata din care a lipsit marele favorit, fostul ministru si primar al Londrei, Boris Johnson, informeaza AFP. Confruntarea, pe alocuri in forta, a…

- Primarul destituit al opozitiei din Istanbul, Ekrem Imamoglu, si rivalul sau din partea Partidului AK (AKP), Binali Yildirim, se vor confrunta intr-o dezbatere televizata la 16 iunie, au declarat luni oficiali ai celor doua formatiuni, relateaza Reuters, care mentioneaza ca este prima dezbatere de acest…

- Fostul premier Binali Yildirim va candida din nou la primaria Istanbulului, din partea formatiunii politice de guvernamant, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), a anuntat marti presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, intr-o declaratie de presa preluata de Reuters potrivit Agerpres. …