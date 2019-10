Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului au decis miercuri, in lipsa reprezentantilor Opozitiei, ca dezbaterea si votul motiunii de cenzura sa aiba loc sambata, de la ora...

- Birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului au decis miercuri, in lipsa reprezentantilor Opozitiei, ca dezbaterea si votul motiunii de cenzura sa aiba loc sambata, de la ora 11,00. Decizia a starnit revolta Opoziției. Raluca Turcan a spus ca Dancila și PSD se folosesc de…

- Birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului au decis miercuri, in lipsa reprezentantilor Opozitiei, ca dezbaterea si votul motiunii de cenzura sa aiba loc sambata, de la ora...

- PSD a propus in sedinta birourilor permanente reunite sa se citeasca azi motiunea de cenzura si votul sa fie sambata. In semn de protest, opozitia a iesit din sala si a sustinut ca sedinta nu poate sa continue din lipsa de cvorum. Sustinatorii motiunii spun ca un vot sambata va pune bete in roate…

- Calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depusa de PNL și susținuta de USR, UDMR, PMP, Pro Romania și ALDE va fi stabilit de birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului. Moțiunea a fost semnata de 237 de parlamentari, iar pentru ca Guvernul Dancila sa fie demis sunt necesare 233 de…

- Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului au fost convocate miercuri pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depusa de PNL si sustinuta de USR, UDMR, PMP, Pro Romania si ALDE. Motiunea a fost semnata de 237 de parlamentari, iar pentru ca Guvernul Dancila sa fie…

- Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului au fost convocate miercuri, de la ora 10,30, pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura. Marti seara, sedinta Birourilor permanente reunite a fost suspendata din lipsa de cvorum.

- "Nu s-au putut intruni Birourile permanente pentru a lua hotararile privind calendarul si programul motiunii. Maine vom convoca din nou. Eu am crezut ca este o graba de a scapa aceasta tara de pesedisti si de acest guvern si am constatat ca cele cinci partide au lipsit de la sedinta", a afirmat Marcel…