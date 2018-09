Dezbaterea legii offshore, amanata cu o saptamana

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca, prin forma adoptata in Senat a legii offshore, Romania va pierde 10 miliarde de dolari redevente si taxe si ca deputatii PSD care o vor vota "sunt complici" ai lui Liviu Dragnea, care s-ar face vinovat de "inalta tradare". "Ceea ce face…

- Presedintele Comisiei de industrii, Iulian Iancu (PSD), a spus in timpul dezbaterilor pe proiectul legii Offshore ca a stabilit, in urma discutiei purtate cu Liviu Dragnea, amanarea adoptarii pentru saptamana viitoare. ”Vreau sa va informez ca am vorbit putin mai inainte cu domnul presedinte al Camerei…

- Proiectul de lege privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri referitoare la perimetre petroliere offshore, aflat la reexaminare la cererea presedintelui Klaus Iohannis, urmeaza sa intre marti in dezbaterea Comisiilor pentru industrii,…

- Agitația produsa de revocarea de la șefia DNA a Laurei Codruța Kovesi, de catre președintele Klaus Iohannis, a acoperit un eveniment crucial, cat privește dezvoltarea economica a Romaniei pe termen scurt și mediu, relațiile comerciale internaționale și rolul de ”nod romanesc de interconectare (”hub”,…