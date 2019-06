Dezbaterea legată de legea extrădării din Hong Kong, amânată din cauza protestelor Dezbaterea corpului legislativ legata de legea privind extradarea, care trebuia sa aiba loc azi, a fost anulata, scrie The Guardian.



Zeci de mii de protestatari au ieșit pe strazile din Hong Kong, blocând drumurile principale și intrând în altercații cu forțele de ordine, în timp ce politicienii se pregateau sa dezbata legea extradarii, despre care criticii spun ca ar permite Chinei sa persecute opozanții politici din teritoriu. Oamenii s-au strând în jurul cladirii consiliului legislativ, forțând baricadele ridicate de poliție, strigându-le… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

