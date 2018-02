Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a discutat miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, caruia nu i s-a permis sa ia cuvantul. Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la adresa statului de drept…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, recent, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI. „Privitor la legile justitiei,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit la Strasbourg cu copresedintii Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni, principala tema a discutiilor fiind modificarile aduse legilor Justitiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat "convins" marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european în legatura cu situatia din România, spunând ca nu stie de unde provin.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi, despre punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supraaglomerarii si conditiilor din inchisori. Potrivit unui comunicat postat, miercuri,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca ii va decide soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi pana la finalul lui 2017. Pana la urma, Toader si-a luat concediu si nici Liviu Dragnea nu stie nimic de vreo decizie a titularului de la Justitie.Citește și: Decizie fara precedent la BNR:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca nu-l evita pe presedintele Klaus Iohannis, precizand ca seful statului poate sa critice la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) modificarile aduse legilor Justitiei. Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, evita sa comenteze decizia pe care foștii sai colegi de la Curtea Constituționala urmeaza sa o ia cu privire la cele trei legi ale justiției, comntestate de opoziție, dar și de ICCJ.„Cu alta ocazie, ați spus ca este o ingerința, o presiune. Este treaba…

- Comisia de la Veneția a dat unda verde legilor Justiției. Comisia, care are un rol cosultativ, a decretat ca proiectele de legi privind Justiția sunt legale și intra in legislația care funcționeaza in UE. Ministrul Justiției, Tudorel Toader a prezentat, in 9 decembrie, proiectele privind modificarile…

- "Va asigur ca pana la data de 1 aprilie Parlamentul isi va indeplini acest rol si va transpune directiva. Acolo este vorba de niste principii. Acele principii din directiva Guvernul a transpus o parte dintre ele prin proiectul de lege care a fost inaintat la Senat, dar pentru restul de articole care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, ca nu l-a cautat niciodata pe presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre Legile justitiei, dar acest lucru nu inseamna ca a evitat dialogul cu seful statului.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader face in aceasta seara declarații importante, mai ales dupa demersul sau fara precedent: mai exact dupa o vizita in Malaezia, intr-o misiune extrem de dificila: salvarea de la condamnarea la moarte a celor trei tineri romani. Ce vești aduce familiilor și țarii? Cum…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a spus despre decizia CSM care arata ca declaratiile sale privind dosarul Belina au afectat independenta Justitiei ca a fost o “hotarare emotionala!” Pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Tudorel Toader a reluat declaratia sa privind dosarul Belina si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat pe Facebook un set de fotografii si cateva cuvinte fara nicio legatura cu tensiunile generate in aceste zile de demersurile parlamentare vizand modificarea legilor Justitiei.

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a declarat, despre protestele magistratilor, ca acestia trebuie sa respecte legile speciale si Constitutia, dar ca pot protesta ca cetateni. “In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile pe care legea le confera. In calitate de magistrati,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti ca magistratii, prin CSM, isi dau avizul pe legile Justitiei si nu cu privire la incriminarea sau dezincriminarea faptelor, precizand ca, daca legea este neclara, pot apela la Curtea suprema sau la Curtea Constitutionala a Romaniei. "In…

- In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile pe care legea le confera, insa in calitate de magistrati au restrictiile si incompatibilitatile pe care le prevad Constitutia si legile speciale, a spus luni dimineata ministrul Tudorel Toader. "In calitate de cetateni, magistratii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- Dupa mai multe interventii foarte dure ale procurorului general, care a criticat modificarile la legile justitiei si chemarea la audieri in parlament a unor procurori de catre parlamentari, pe care i-a numit "inculpati de rang inalt", procurorul general Augustin Lazar primeste o replica dura de la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a prezentat, astazi, mai multe argumente privind motivele pentru care este necesara modificarea legilor Jusiției. Prezent la reuniunea Comisiei de la Veneția, Tudorel Toader, a prezentat modificarile la legile justitiei si a avut o discutie cu presedintele Grupului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intalnește, miercuri, la sediul ministerului, cu ambasadorii a 10 state, cu care va discuta despre modificarea legilor justitiei și despre stadiul indeplinirii recomandarilor din MCV. Intalnirea vine dupa ce Departamentul de Stat al SUA a comunicat saptamana trecuta…

- Ministrul Justitiei, despre o eventuala demisie: Guvernul decide. Cand nu voi mai fi ministru, redevin rector Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri, referitor la faptul ca protestatarii ii cer demisia, ca acest lucru nu il poate decide el, ci Guvernul, precizand ca din moment ce nu se…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut, marți dimineața, o declarație de presa cu privire la mesajul dur transmis de Departamentul de Stat referitor la pachetul legislativ care modifica Legile justiției.

- Raportul Inspectiei Judiciare privind controlul facut la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, realizat la solicitarea ministrului Tudorel Toader, va fi discutat, marti, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut in aceasta saptamana o intrevedere cu ambasadorul Olandei la Bucuresti, Stella Ronner-Grubacic, principala tema fiind recentul raport al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, considera ca rezistența pe care unii o opun modificarii legilor Justiției este cauzata de mulți factori, printre care "rutina, stagnarea, spiritul acesta 'e bine, merge și așa'", iar alții se opun pentru ca vor sa-și conserve privilegiile.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca in penitenciare sunt 25.093 de detinuti, cu 5.972 de detinuti peste capacitatea de cazare la standardul de 4 metri pe detinut, afirmand ca in urma aplicarii legii recursului compensatoriu au fost eliberati 650 de detinuti. Conform Mediafax, Tudorel…

- Florin Iordache spune ca legile justiției vor fi gata in maxim doua saptamani. Președintele comisiei pentru modificarile aduse legilor justiției a declarat pentru Libertatea ca, in cazul valorii pragului pentru prejudiciului, in cazul infracțiunii de abuz in serviciu, sunt mai multe variante in discuție,…