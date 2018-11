Dezbatere „Rolul individual in lupta anti-coruptie in Romania”

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 5 noiembrie – 5 decembrie 2018 vom demara o campanie de implicare a comunitații locale in susținerea cu obiecte de igiena personala a copiilor internați in secțiile de oncologie și de hematologie pediatrica din spitalele bucureștene precum și a mamelor acestora care ii insoțesc in perioada…

- Reprezentanții COTAR au transmis ca s-au intalnit cu autoritațile locale și au decis sa renunțe pentru doua saptamani la acțiunea de protest prin care au suspendat transportul de persoane intre București și Ilfov. Vasile Stefanescu, presedintele COTAR, a precizat ca in urmatoarea perioada vor fi identificate…

- Zilele trecute, Alteța Sa Regala, Principesa Maria, fiica cea mica a Regelui Mihai, s-a aflat intr-o vizita privata la Brașov, ocazie cu care a vizitat sediul Asociației de Servicii Sociale SCUT și s-a intalnit cu conducerea ONG-ului și cu parte a beneficiarilor. Alteta Sa Regala a dorit, in acest fel,…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a adresat un mesaj ferm Romaniei in cadrul Parlamentului European in care Romania și-a prezentat viziunea asupra viitorului Romaniei. "Inainte ca Romania...

- Sapte din 10 romani sunt constienti ca fondurile acumulate in conturile individuale de Pilon II, de pensii administrate privat, sunt proprietatea lor si considera ca acesta trebuie mentinut, in conditiile in care 51% dintre ei nu reusesc sa puna deloc bani deoparte, potrivit unui studiu publicat…

- Festivalul International de Film de Animatie Anim'est vine in sprijinul Asociatiei "Daruieste Viata" cu o proiectie caritabila - "Marnie's World", duminica, de la ora 18,00, la Cinema Elvire Popesco. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, toate incasarile adunate din vanzarea…

- „Ziua Mondiala a Curațeniei” (World Cleanup Day) va fi sarbatorita și in acest an in județul Timiș. Peste șaptezeci de angajați ai Consiliului Județean Timiș și ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș vor participa sambata, 15 septembrie, la acțiunile de ecologizare organizate la nivel…