Dezbatere publica la Primaria Constanta privind investitia Muftiatului Cultului Musulman. Este vorba despre un cimitir musulman

Stiri pe aceeasi tema

- Metropolis Investitii Imobiliare SRL, controlata de Belvir SA, din Belgia, si Fonciegrave;re ADP SA, din Franta, a obtinut de la Primaria Constanta, pe data de 9 septembrie, un act de urbanism. Este vorba despre autorizatia de construire nr. 1479 ndash; "Construire imobil parter centru comercial JYSK,…

- Ministrul Sorina Pintea a declarat miercuri ca in 15 septembrie Ministerul Sanatatii (MS) va pune in dezbatere publica un act normativ cu indicatori de management pentru activitatea de transplant in spitalele judetene, astfel incat toate aceste unitati sa dezvolte centre de prelevare, informeaza…

- Ministerul de Interne supune dezbaterii un proiect de OUG pentru modificarea Statutului politistului prin care se propune ca mandatul sefilor din Politie sa dureze 4 ani, în conditiile în care situatia actuala le permite acestora sa ocupe functii de

- Ministerul Finantelor Publice a anuntat ca a elaborat procedura de aplicare a restructurarii obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 ale debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mari sau egale cu un milion de lei, potrivit unui proiect de act normativ lansat in dezbatere…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat miercuri introducerea in dezbatere publica a unui proiect care prevede achizitionarea unei viniete pentru toate autoturismele care intra in Capitala, dar nu sunt inmatriculate in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov. Mai precis, potrivit primarului Gabriela…

- Primarul a declarat, intr-o conferinta de presa, ca lucrarile de constructie se vor realiza de catre o asociere de firme, iar investitia, in valoare de peste 2,5 milioane de lei, are un termen de executie de 24 de luni.Investitia presupune construirea unui bazin principal cu o suprafata…

- Luna aceasta, domnul primar Toma va incerca, din nou, sa preia Padurea Crang! Ca urmare a modificarii Legii Administrației Publice – care nu mai prevede o majoritate de 2/3 din numarul consilierilor aleși ci doar de majoritate simpla pentru adoptarea proiectelor vizand patrimoniul -, domnul primar a…

- Proiectul legislativ a fost lansat in dezbatere publica, iar ministrul Sorina Pintea spune ca va avea ca efect eliminarea corupției și a promovarea meritocrației. Lucrarile primele ediții a Forumului Național al Spitalelor au continuat și ieri, iar in cadrul discuțiilor, ministrul Sanatații a anunțat…