- Mult controversatul act normativ privind Formularul 600 a fost postat, aseara, de Ministerul Finantelor, pentru dezbatere publica.Este vorba despre un proiect de ordonanta de urgenta privind amanarea termenului de depunere a formularului 600, pentru declararea veniturilor persoanelor fizice autorizate…

- S-a cerut evaluarea numarului bolnavilor de la nivelul fiecarui județ care necesita transport in vederea efectuarii dializei, catagrafierea, prin medicii de familie si cu participarea asistenților comunitari, a bolnavilor cronici cu afectiuni ce necesita monitorizare permanenta, a gravidelor cu risc…

- Criticata dupa ce s-a referit, intr-un interviu, la Iran si Pakistan ca state membre ale Uniunii Europene si s-a facut de ras pentru modul in care vorbeste in limba engleza, Viorioca Dancila este aparata de europarlamentarul Maria Grapini. Colege in ultimii trei ani si jumatate in Parlamentul European,…

- Autoritațile municipale din Chișinau informeaza ca în dimineața zilei de astazi, 19 ianuarie, la linie au fost emise 302 troleibuze și 98 de autobuze. Transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru. Pe parcursul nopții, Regia „Exdrupo” a…

- Directorul IDIS „Viitorul”, Igor Munteanu, sustine ca Federatia Rusa a capturat controlul asupra mintilor oamenilor prin finantarea generoasa a sute de portaluri si de televiziuni in spatiul nostru. Intr-un interviu pentru Radio Europa Libera, Igor Munteanu a calificat reactia diplomatiei ruse la legea…

- Multa lume a auzit despre monedele virtuale, dintre care cea mai cunoscuta este bitcoin. Mai puțini sunt insa cei care știu ca pot fi folosite pentru achiziții de zi cu zi. Un clujean se lauda ca este primul care a cumparat pizza cu criptomonede.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut joi ca, din informatiile pe care le detine, reiese ca Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB in 2017 pentru inzestrarea Armatei si a afirmat ca, in cazul in care aceasta informatie va fi confirmata de executia bugetara, ministrul Apararii,…

- Auditul de siguranța rutiera pe lotul 3 al Autostrazii Sebeș-Turda este extrem de critic privind lucrarea in cauza. Unele dintre bretelele de acces pe autostrada sunt atat de inguste incat abia incape o Dacia Duster, au apreciat aceștia. Se pare ca, in loc sa aiba 3,75 de metri lațime cat este lațimea…

- Simona Gherghe a revenit la carma emisiunii "Acces direct", dupa o pauza de noua luni, timp in care a nascut o fetita. Vedeta s-a despartit cu greu de fiica ei, Ana Georgia, dar astepta cu nerabdare si intalnirea cu telespectatorii. A

- „Autostrada care sa lege Moldova de Transilvania este o prioritate pentru guvern. In ceea ce priveste legatura cu Transilvania a Moldovei, strategia noastra e urmatoarea. Pentru ca este mai ieftin, este mai usor de facut si trebuie facuta odata, oamenii aia au asteptari foarte mari. Si vom proceda asa.…

- Polițiștii Serviciului Rutier au depistat, joi, 4 ianuarie a.c., la ora 15.15, in trafic pe Drumul Județean 108N, in localitatea Mesteacan, un barbat de 29 de ani, din județul Cluj, in timp ce conducea autoturismul cu o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cel in cauza a fost condus…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, cere controale de urgenta la panourile publicitare din toata tara pentru a fi identificate cele care contin mesaje anti-vaccinare si a-i sanctiona pe cei care le-au realizat. „In unele localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare impotriva…

- Dragostea pluteste in aer pentru indragita cantareata de muzica populara Nicoleta Voica. Cantareata s-a logodit in urma cu cateva zile si a venit cu iubitul la TV. Nicoleta Voica s-a indragostit de un barbat pe care il cunoaște de 30 de ani, dar cu care nu a avut decat o relație strict profesionala.…

- Amanata de ani de zile, in 2017, legea vaccinarii a prins contur si a ajuns pana pe masa deputatilor, dar este contestata de parintii care nu doresc sa fie obligati sa isi imunizeze copiii. Mai mult, proiectul legii aduce si amenzi celor care nu se informeaza cu privire la beneficiile imunizarii.

- In 4 zile punem punctul final unei nuvele cu final neasteptat. 2017! Sau am terminat de vazut o drama cu scor de maxim 5 pe IMDB. Cel putin asa am perceput eu anul care se incheie. Un an care promitea multe, insa, in final, s-a dovedit a fi un an esuat.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comentat, luni, ideea președintelui executiv al PSD, Nicolae Badalau, privind un referendum care sa ia in calcul schimbarea formei de guvernamant cu monarhia constitutionala, precizand ca ”merita o dezbatere cat mai ampla la nivelul societatii”. Președintele…

- Un copil în vârsta de aproximativ 5 anișori a fost lovit de un autoturism, minorul fiind în stare grava. Spre locul accidentului au plecat echipaje de poliție și o ambulanța de la Dej, pentru a acorda îngrijiri medicale. Accidentul a avut loc în jurul orei…

- Imaginile vin la un an de mandat în Parlamentul României, dupa mai multe vizite prin spitalele din România. “Mi-am început mandatul de deputat intrând în spitalele din Cluj, din tara, am fost în Bucuresti, în Mures, în Sibiu, în…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a scris sambata, pe Facebook, ca a organizat la Balti, in Moldova, o dezbatere legata de Unire, iar entuziasmul celor din sala a fost „extraordinar“. In urma cu doua zile, presedintele moldovean Igor Dodon a anuntat ca exista solicitari ca Traian Basescu…

- Targul "Acasa de Craciun", promis de Guvern, va fi deschis in data de 15 decembrie. Peste 4.000 de copii, inclusiv din stanga Nistrului, vor avea acces gratuit la carusel si la cel mai mare patinoar pe care l-a vazut vreodata Moldova.

- Avand in vedere ca, in ultimii ani, Zona Peninsulara incluzand Piata Ovidiu si Faleza Cazino Constanta a fost supusa unui amplu proces de reabilitare si amenajare care a avut ca scop reamenajarea zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta, prin realizarea unei structuri rutiere adaptate…

- Ponderea gospodariilor care au calculator acasa a fost de 65,6%, in anul 2017, iar a celor care au acces la reteaua de internet acasa a fost de 68,6%, arata datele Institutului National de Statistica (INS).

- Așa cum reiese din documentul de 45 de file, dar și din spusele primarului Dumitru Boroș, care a susținut ieri o conferința de presa, pentru anul 2018 nu sunt propuse majorari ale impozitelor pe terenuri, locuințe și autoturisme. Mici modificari apar la tarifele de inchiriere a terenurilor publice pentru…

- In urma investigațiilor și a activitatilor de cercetare penala efectuate, polițiști din cadrul Politiei Municipiului Turda, Biroul de Investigații Criminale, au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale, fața de un barbat de 33 de ani, din comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj, pentru savarșirea…

- Activitatea a fost coordonata de prof. inv. primar Gheorghina Buzlea si de Mihaela Radu, fondator Careers Center (Centru de orientare si dezvoltare a carierei), Global Career Development Facilitator (GCDF) și Trainer GCDF, cu peste 12 ani de experiența in consultanța si management al resurselor…

- Premierul a fost rugat ca catalogheze relatia pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis, cu liderul PSD, Liviu Dragnea si cu coalitia de guvernare. El a catalogat drept "institutional corecta" relatia cu Iohannis si "buna" atat relatia cu Dragnea, cat si cea cu coalitia. Referindu-se la…

- Comediantul clujean Mircea Bravo a postat un nou clip de senzație, tema fiind traficul infernal din Cluj-Napoca. Sceneta în care a jucat Mircea Bravo și un alt colaborator, îmbracat în costum de polițist, ironizeaza traficul clujean. Practic, scenariul…

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11:00, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, in conditiile in care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte unele modificari la forma initiala.…

- Ieri, 20 noiembrie 2017, in jurul orei 20.44, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au fost sesizati cu privire la faptul ca un autoturism a lovit poarta de acces a unui imobil din localitatea Mihalt, judetul Alba. Politistii patrulei intercomunale din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Blaj s-au deplasat…

- Simpozionul organizat de Muzeul de Istorie Casa Altemberger cu ocazia implinirii a 200 de ani de la deschiderea pentru public a Muzeului Brukenthal este dedicat problematicii promovarii patrimoniului cultural-istoric transilvanean și este organizat in cadrul secțiunilor: Istorie, Conservare și Restaurare,…

- Jurnalistul Rareș Bogdan lanseaza o adevarata nucleara pe piața politica. El susține ca la ultima intalnire dintre Liviu Dragnea și ambasadorul SUA, Hans Klemm, liderul PSD i-a pus in vedere ca majoritatea parlamentara va bloca achiziția de rachete Patriot din SUA, daca ambasadorul nu intervine in…

- "Legea vaccinarii: obligativitate sau recomandare ldquo; a fost subiectul dezbaterii organizate ieri, in sala mica a Casei de Cultura a Sindicatelor, de Cristina Dumitrache, deputat PSD de Constanta, autor al mai multor amendamente la legea vaccinarii. Parlamentarul a afirmat ca romanii sunt printre…

- Declarațiile recente ale ambasadorului Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, cu privire la unirea Romaniei cu Republica Moldova, ii reunesc pe reprezentanți ai lumii academice de la București și Chișinau pentru o analiza serioasa a mijloacelor prin care s-ar putea infaptui Reintregirea. Conferința…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Con­trac­tor (IMP), listat pe segmentul principal al bursei, a avut venituri operationale de 102 milioane de lei la noua luni, minus 17%, cu un profit net de aproape 14 milioane de lei, minus 52% fata de aceeasi perioada din 2016. „Scaderea profitului…

- Deputatul PSD Constanta, Cristina Dumitrache, organizeaza vineri, 17.11.2017, ora 14.00, la Sala Mica a Casei de Cultura a Sindicatelor, o dezbatere publica pe tema ldquo;Legea vaccinarii: obligativitate sau recomandare "ldquo;Sunt PRO vaccin, PRO informare, PRO transparenta, PRO comunicare si PRO dreptul…

- Liderul grupului parlamentar al ALDE din Camera Deputatilor, Varujan Vosganian, a criticat miercuri proiectul legii care instituie obligativitatea vaccinarii, adoptat de Senat, afirmand ca acesta nu poate fi aprobat atata timp cat exista o lege similara adoptata in 2011, conform careia pacientul trebuie…

- Raspunsurile pe care le ofera la aceste interviuri si perspectiva pe care fiecare dintre ei o abordeaza vor fi puse apoi in discutie in cadrul unei dezbateri moderate de conf.dr. Ioana Maria Costea, prodecan al Facultatii de Drept. Profesia de judecator si intreaga ei semnificatie a reprezentat dintotdeauna…

- Ministerul Apararii Nationale, prin Directie Generala Juridica, a puiblicat in cadrul Transperentei decizionale Proiecte de acte normative aflate in dezbatere publica, la 8 noiembrie anul acesta, Hotararea Guvernului privind organizarea, desfasurarea si finantarea manifestarilor prilejuite de 1 Decembrie…

- Buzaul va fi judet-pilot intr-un proiect de amploare al Ministerului Educatiei, prin care toate unitatile de invatamant vor fi dotate cu echipamente IT de inalta performanta. A fost selectat dintre cele sase judete care indeplinesc criteriile de eligibilitate si si-au manifestat interesul fata de finantarea…

- Este absolut evident si logic faptul ca activitatea de vaccinare este o componenta principala a sistemului de sanatate publica, in sensul scopului major de asigurare a dreptului la sanatate individuala, dar si colectiva. „Declaratia politica este si un semnal pentru parinti, profesori, comunitati educationale…

- Clujenii reclama în continuare haosul de pe strada Câmpului, unde nicicum nu se gasește o soluție pentru a împaca toate parțile. ”Observ cu stupoare ca Primaria doreste sufocarea strazii Campului printr-o toleranta distructiva cauzatoare de…

- In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primaria Municipiului Constanta si Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local SPITBVL au…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, senatorul Serban Nicolae, a anuntat miercuri ca va solicita acordul Ministerului Justitiei pentru o noua vizita a membrilor acestui for in arhiva SIPA, depozitata la sediul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Spre…

- Zona montana va beneficia de un sprijin financiar anual de 100 de milioane de euro, incepand din 2018, in baza unui program dedicat, care se va derula pe o perioada de 10 ani și pentru care se vor aloca de la bugetul național un miliard de euro, a anunțat, luni, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii…

- Profitand de indolența autoritaților, foarte mulți șoferi aleg, zi de zi, sa parcheze neregulamentar. Un conducator auto și-a parcat mașina inmatriculata in Cluj, in stația de autobus din zona Mercur, la Alba Iulia, dar și pe trotuar. Dubla pentru un șofer clujean, sambata, la Alba Iulia. Un cititor…

- E ziua Simonei Gherghe saptamana viitoare, pe 31 octombrie – implinește 40 de ani! -, iar vedeta a primit deja de la soț o parte din cadou: o minivacanța peste hotare, mai exact, un weekend romantic in doi. Va fi prima oara cand va sta desparțita mai mult de cateva ore de Ana Georgia, fetița ei de doar…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu a fost prezent astazi la Forumul național „Pro-imunizarea”. Buzoianul a ținut sa vorbeasca in fata celor prezenți despre importanța vaccinarii. Pentru a-și arata susținerea pentru imunizare, vicepremierul chiar s-a vaccinat alaturi de ministrul sanatații. „Astazi am participat…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat, miercuri, dupa vizita la arhiva SIPA, ca nu crede ca mai exista registre de acces mai vechi de 5 ani și a aratat ca la acest moment masurile de securitate par absolut suficiente, fiind mai multe sisteme de securizare. "A fost o vizita de informare…