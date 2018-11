Stiri pe aceeasi tema

- La Școala Gimnaziala ,,David Prodan” din Saliștea a avut loc vineri, 2 noiembrie a.c, derularea proiectului ,,Stop violenței”, demers realizat de instituția comunala de invațamant in parteneriat cu Poliția Naționala din localitate. Cei peste 70 de elevi (din clasele V- VIII) prezenți la eveniment au…

- Grupul de inițiativa Viața dupa abuz lanseaza un ghid de practica pentru formatori de opinie in domeniul violenței in familie, pentru a raspunde nevoilor victimelor, supraviețuitorilor și ale celor care ii asista, prin adaposturi, consiliere, advocacy, campanii de conștientizare și de strangere de fonduri.…

- GRAV… In aceasta dimineața, la primele ore, polițiștii din comuna Micleși, impreuna cu specialiștii Protecției Copilului, au intervenit, pentru salvarea a 9 copii, care duceau o viața foarte chinuita, in familia lui Ilie și Gabriela Ilie. Cel mai mic dintre ei are doar cateva luni. Fata cea mai mare,…

- Scene incredibile in fața Spitalului Județean din Timișoara, duminica seara. O asistenta a fost batuta cu salbaticie de un grup de romi. Poliția a fost chemata la fața locului insa nu a reușit sa ii prinda pe agresori.Din primele informații, asistenta medicala venea de acasa cu mașina, iar…

- Cu doua saptamani inainte de „Referendumul pentru familie”, apar tot felul de mesaje care-i indeamna pe oameni sa participe la vot. In unele școli din țara, preoții participa la ședințele cu parinții și le lasa pliante. Patriarhia transmite ca preotii au libertatea sa vorbeasca despre referendum, fie…

- Dezbatere la Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” din Baia Mare. Joi, 6 septembrie, de la ora 17, in Sala de conferințe, Asociatia „Maramures pentru Viata si Familie” organizeaza conferinta “De ce avem nevoie de Referendum? Cum ne putem apara copiii de dictatul ideologiei de gen?”. Tema de dezbatere esterevizuirea…

- Episodul jafurilor de la Sinesti se repeta la Tandarei: o familie cu doi copii din Galati, care se intorcea de la mare, a trait clipe de groaza dupa ce mai multe masini au incercat sa o blocheze in trafic. Oamenii au apelat 112, dar nimeni nu le-a venit in ajutor. In minivacanta de Sf. Maria, sejurul…

- Printre mijloacele folosite de agresori se numara impunerea vointei sau a controlului personal, provocarea de stari de tensiune si de suferinta psihica in orice mod si prin orice mijloace, interzicerea activitatii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenta…