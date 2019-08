Stiri pe aceeasi tema

- Codul fiscal si Codul de procedura fiscala urmeaza sa fie modificate din nou, la propunerea mediului de afaceri, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Potrivit lui Teodorovici, Ministerul Finanţelor Publice va publica cel târziu joi două proiecte de acte normative pentru…

- O amnistie fiscala creeaza un dezechilibru major și încurajeaza un comportament nesanatos, susține Ionuț Simion, președintele Camerei de Comerț Americana în România (AmCham Romania).„Sa aduci o amnistie fiscala prin care sa ierți pe cineva de datorii înseamna sa-i…

- Actul normativ privind scoaterea Vamii din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va fi prezentat in iunie spre dezbatere publica si adoptat in luna iulie, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Astăzi doamna preşedinte Călugăreanu…

- Klaus Iohannis a criticat dur politicile guvernamentale in cadrul sedinței plenare a Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei. Preşedintele le-a spus oamenilor de afaceri de haosul din domeniul fiscal. Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR), cea mai puternică inițiativă…

- Scutirea de impozitul pe venit pentru cei care lucreaza în industria IT este o masura buna, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, facând referire la declarațiile facute recent de liderul PNL, Ludovic Orban, care a spus ca nu este de acord cu aceasta. Mai mult, Teodorovici…

- Romania are un potential enorm pentru dezvoltarea de afaceri in domeniul energiei si exista aici un potential major de dezvoltare a eficientei energetice, a declarat, marti, in cadrul unui simpozion pe tema eficientei energetice in industrie, Sebastian Metz, director general Camera de Comert si Industrie…

- Romania are un potential enorm pentru dezvoltarea de afaceri in domeniul energiei si exista aici un potential major de dezvoltare a eficientei energetice, a declarat, marti, in cadrul unui simpozion pe tema eficientei energetice in industrie, Sebastian Metz, director general Camera de Comert si Industrie…

- Programul de guvernare trebuie actualizat la cerintele de astazi ale pietei, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa. "Programul de guvernare este un program de guvernare care trebuie sa fie actualizat la cerintele de astazi ale pietei. Eu am zis…