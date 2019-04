Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD a atins subiectul „limbajului dublu” in contextul cazului Kovesi. Mai exact, unii lideri UE au solicitat, nici mai mult nici mai puțin, ca ancheta in cazul fostei șefe DNA, candidata la funcția de Procuror European, sa fie oprita. „Nu este doar un limbaj dublu, este un…

- Iata petiția: ”Stimate domnule Bohnert, Am urmarit cu multa atenție audierea dumneavoastra din Parlamentul European și m-ați convins. Sunteți fara indoiala competent pentru postul de șef al Parchetului European, iar numirea dumneavoastra ar fi o victorie binemeritata, precum și o…

- Conferinta Presedintilor a fost de acord joi, la solicitarea grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, sa includa pe agenda sesiunii plenare de la Strasbourg de saptamana viitoare o...

- Romania este din nou pusa cu spatele la zid de catre oficialii europeni. Luni, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg va avea loc o dezbatere privind statul de drept din Romania.Citește și: Renate Weber o pune in garda pe Dancila: 'Trebuie sa fie și din partea Guvernului Romaniei…

- „Negocierile inseamna ca se intalnesc la aceeași masa reprezentanții Parlamentului și al Consiliului și trebuie sa cada de comun acord care este soluția pe care o gasesc impreuna. Din pacate, in Parlamentul European, asumarea explicita de catre Germania candidaturii doamnei Kovesi și a PPE, lucru…

- Mai mulți eurodeputați au lipsit la votul de miercuri din Comisia LIBE, pentru ca sunt plecați fiecare in țarile de origine pentru organizarea viitoarelor alegeri europarlamentare. In aceasta situație ei, au fost inlocuiți de membri supleanți. Astfel, la votul candidaților pentru funcția de procuror-șef…

- Maria Grapini a comentat, in direct la Romania TV, imediat dupa anuntarea rezultatului votului din comisia LIBE, asupra celor intamplate astazi dar si aseara in Parlamentul European. "Eu am fost in comisia de numaratoare a voturilor si va garantez ca numaratoarea a fost corecta. (...) Va urma…

- Intr-o intervenție telefonica, la postul de televiziune Romania TV, europarlamentarul a explicat ce se poate intampla in cazul in care Kovesi ar fi facut declarații false in CV sau chiar in cadrul audierilor din Parlamentul European. ”Daca sunt declarații false, care nu corespund realitații,…