Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, marti seara, ca premierul Viorica Dancila va reusi "in cele cinci minute sa transmita exact mesajele care se vor baza pe adevar". Ea a mai spus ca nu s-a pus problema activarii art. 7 din Tratat in privinta Romaniei.

"Eu cred ca doamna prim-ministru va reusi in cele cinci minute sa transmita exact mesajele care se vor baza pe adevar, pentru ca noi am venit aici sa spunem adevarul, am venit aici sa sustinem Romania, pentru ca suntem buni romani, spre deosebire de alti romani, membri ai Parlamentului European care manipuleaza si…