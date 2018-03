Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au organizat o actiune cu efective suplimentare, pe raza comunei Sasciori, pentru mentinerea climatului optim de siguranta publica si pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si contraventiilor, cu ocazia targului de animale si marfuri ce a avut loc in…

- Continua scandalul izbucnit intre Episcopia Romano-Catolica și municipalitate, dupa ce procesiunea tradiționala de Florii nu a putut fi organizata, duminica, pentru prima data din 1989, din cauza semimaratonului SportGuru Timișoara 21k, astfel ca mai multe strazi din centrul orașului au fost blocate.…

- Dezbaterea publica pentru proiectul de hotarare privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1567/01.02.2013 incheiat cu Partidul Social Democrat – Filiala Timiș are loc joi, 29 martie, la ora 15, in Sala de consiliu a Primariei Timișoara. Va reamintim, proiectul trebuia sa intre…

- Situația salariilor din Primaria Timișoara e la mana... Liei Olguța Vasilescu! Mai exact, a subordonaților acesteia, care trebuie sa spuna daca este sau nu legala „restabilirea” pe care a vrut-o primarul Nicolae Robu pentru cațiva angajați. Juriștii din PMT au refuzat sa avizeze proiectul printr-o „pledoarie…

- A treia oara e cu noroc. Este zicala care i se potrivește perfect consilierului primarului Nicolae Robu, Florin Ravașila. Nu mai puțin de doua concursuri organizate de Primaria Timișoara pentru ocuparea unor posturi au fost anulate de Agenția Naționala a Funcționarilor Publici. Printre candiații la…

- Ministerul Sanatatii a organizat, miercuri, o dezbatere publica privind regulamentul de sporuri, care a dus la tensiuni intre medici si asistentii medicali din cauza unor inechitati mentionate intr-o anexa a acestui regulament care nu este pusa in transparenta decizionala.

- 'Vom construi o sala polivalenta pentru Timisoara. In urma dezbaterii publice (...) la care am luat parte, pe tema infrastructurii sportive, am ajuns la un consens cu primarul Timisoarei, Nicolae Robu, in ceea ce priveste Sala Polivalenta de 16.000 de locuri. Astfel, am decis impreuna sa acordam…

- Șoferii din Timișoara care se incumeta sa iasa cu mașinile zilele acestea prin oraș sunt nevoiți sa faca slalom printre craterele formate in carosabil mai ceva ca pe pista de karting. Multe strazi din oraș, unele asfaltate chiar anul trecut, s-au umplut de cratere, chiar daca iarna aceasta nu a fost…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a fost boicotat de jurnaliștii din presa locala, care au parasit, marți, sala de conferinte. Jusnaliștii au continuat protestul fata de primarul liberal al municipiului, Nicolae Robu, care i-a numit „paraziti sociali”. Jurnalistii, in numar de…

- Cei aproximativ 30 de jurnalisti din Timisoara s-au prezentat la conferinta de presa de marti, de la Primaria Timisoara, insa, in momentul in care primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca, jurnalistii au parasit sala de conferinte, in semn de protest fata de declaratiile edilului din ultima perioada.…

- Aproximativ 30 de jurnalisti din presa locala din Timisoara au continuat protestul fata de primarul municipiului, Nicolae Robu (PNL), care a spus despre acestia ca sunt ”paraziti sociali” si i-a comparat cu ”prostituatele”, parasind sala de conferinte de la Primaria Timisoara.

- Incidentul petrecut luni seara a fost surprins in imagini de un timișorean, care a postat o fotografie pe rețelele sociale. Potrivit reprezentanților Societații de Transport Public Timișoara, garnitura nou-nouța, reabilitata cu 500.000 de euro bucata, intorcea in bucla cand i s-au blocat…

- Municipalitatea lugojeana intentioneaza sa organizeze o dezbatere publica cu tema „Planul Urbanistic Zonal – Magazin materiale de construcții și supermarket, drumuri și platforme, parcaje – municipiul Lugoj, județul Timiș, str. Timișoarei nr. 139-141″. Dezbaterea publica…

- Sunt pregatiți (dar neplatiți) 25 de timonieri, capitani și marinari care așteapta ambarcațiunile Cei 25 de navigatori nu au obiect de activitate pana cand cele 7 ambarcațiuni achiziționate de Primaria Timișoara nu vor intra la propriu la apa. Surse din interiorul Societații de transport spun ca deocamdata,…

- Primaria Timisoara si edilul-sef, Nicolae Robu, au pierdut definitiv procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde au contestat o amenda aplicata de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, intrucat vechile mijloace de transport in comun nu au facilitati pentru persoanele cu…

- In orasul Navodari, pe bulevardul Mamaia Nord, lot 1 2 2, urmeaza sa fie ridicate doua blocuri de noua etaje fiecare. In acest sens, Georgeta Pavel a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Construire trei imobile apart hoteluri…

- Chiria pentru sediul PSD Timiș de pe Splaiul Tudor Vladimirescu ar putea crește, dupa ce primarul Nicolae Robu ar fi aflat ca suma achitata de social-democrați este puțin mai mica fața de prețurile pieței. „Trebuia sa se faca o reevaluare, așa cum am spus, in acord cu legea. Legea cere…

- Aproape 115.000 euro! Atat a platit Primaria Timișoara pentru un patinoar sintetic, care poate fi folosit pe orice anotimp. Cel puțin teoretic. Din pacate, investiția s-a dovedit a fi una ratata, de care aparent nu-i pasa nimanui din instituția de pe C.D. Loga. Patinoarul a stat nefolosit pentru a doua…

- Cei care credeau ca Nicolae Robu ar putea renunța sa mai vrea un mandat la Primaria Timișoara primesc o veste foarte proasta. N-o spune cu subiect și predicat, dar liberalul spune ca ar fi normal sa continue ce a inceput, mai ales in contextul Capitalei Europene a Culturii

- Chiar daca dezbaterea publica pe marginea proiectului de buget inca nu a avut loc și chiar daca acesta inca nu a trecut de votul consilierilor locali, primarul Nicolae Robu este convins ca anul acesta vor demara doua investiții dragi lui: amenajarea unui aquapark și construcția „fantanii…

- Cum ar fi sa avem o linie de metrou care pleaca de la aeroport și ajunge la ieșirea dinspre Șag? Este ultima idee a primarului Nicolae Robu, iar municipalitatea a prevazut in bugetul pe 2018 bani pentru un studiu de prefezabilitate pe aceasta tema.

- Nicolae Robu, primarul liberal al Timișoarei, a adus critici dure, chiar jigniri jurnaliștilor din presa locala care au scris despre salariul sau și al șoferului sau. In opinia edilului, care susține ca incaseaza „circa 12.000 de lei pe luna”, presa ar fi trebuit sa spuna ca salariile din Primaria Timișoara…

- Nicolae Robu a reactionat, miercuri, pe contul sau de Facebook, dupa ce in spatiul public au aparut informatii cu privire la faptul ca soferul sau, Vasile Paraschiv, primeste o indemnizatie lunara de aproximativ 10.000 de lei, dupa majorarile salariale din Primaria Timisoara.Primarul Timisoarei…

- Reprezentanții societații Building Technology, firma care ar fi trebuit sa modernizeze Piața Badea Carțan cu aproape 900.000 de lei, vin cu precizari in urma declarațiilor facute de Robu, marți. Va reamintim, primarul Timișoarei a spus ca va ajunge in instanța atat cu proiectantul, cat și…

- Va reamintim, Primaria Timișoara a incheiat un contract cu firma Mercedes, pentru achiziția a 20 de autobuze de capacitate mica (n.r. minibuze) și a unui autocar. Primele mijloace de transport au sosit la Timișoara la inceputul anului trecut, iar anul acesta au mai venit șapte. Societatea…

- Nicolae Robu, a lansat noi atacuri la adresa Consiliului Județean Timiș, despre care a spus ca este deficitar la capitolul investițiilor. Din punctul de vedere al primarului Timișoarei, CJ Timiș nu are capacitatea de a realiza obiective de mare anvergura. Mai mult, acesta a și spus ca Primaria Timișoara…

- Primaria Cumpana, reprezentata de primarul ec. Mariana Gaju, organizeaza joi, 15 februarie, dezbatere publica, in care vor fi analizate trei subiecte. Este vorba despre: bugetul local de venituri si chelituieli al UAT Cumpana pentru anul 218; bugetul de venituri si chelituieli pe anul 2018 al SC Salubrizare…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat astazi prima locație in care se va face o parcare supraetajata in Timișoara. Edilul a povestit astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca a fost in inspecție pe Calea Martirilor. Robu spune ca zona arata jalnic și ca aici, in cursul…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, invita constantenii la dezbaterea publica cu tema "Bugetul local al municipiului Constanta pentru anul 2018ldquo;.Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, dezbaterea va avea loc in data 13.02.2017, ora 16:00, in sala de sedinte Remus Opreanu situata…

- Protestele vor avea loc incepand de vineri, 9 februarie, pana pe 16 februarie, in fiecare zi, mai puțin in zilele de weekend (sambata și duminica), de la ora 12:00. Conform organizatorilor (Inițiativa Timișoara), actiunea este autorizata. Locul de desfașurare al protestelor este in fața sediului…

- Potrivit directorului executiv al Asociației Timișoara – Capitala Culturala Europeana, in 2017, conform proiectului declarat caștigator, instituția ar fi avut nevoie de 2,5 milioane de euro pentru a implementa tot ceea ce a promis reprezentanților Comisiei Europene. Banii ar fi trebuit sa…

- La inceput, garniturile Armonia, noile tramvaie ale Timișoarei, recondiționate cu jumatate de milion de euro bucata, au fost puse sa circule doar pe liniile care au fost modernizate relativ recent. Iata, insa, ca de ceva vreme ele merg și pe cele la care nu s-a intervenit de ani buni. Deși…

- Dupa apariția in spațiul public a unor controverse legate de activitatea Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana (ATCCE), primarul Nicolae Robu a declarat, joi, ca are intenția sa ia mai multe masuri care vor deschide acest important proiect catre comunitate. „Avand in vedere ca proiectul…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat ca a fost abordat de mai mulți timișoreni care i-au cerut ca municipalitatea sa implementeze un sistem de inchiriere a locurilor de parcare rezidențiale. Edilul-șef susține, insa, ca nu il incanta ideea deoarece cu siguranța vor aparea conflicte…

- Robu a postat, joi dimineața, pe Facebook, un text prin care cheama personalitațile culturale ale orașului, dar și simpli cetațeni la o serie de intalniri pentru a le explica ce inseamna proiectul Timișoara – Capitala Culturala Europeana 2021, dar și pentru a primi idei noi și sugestii.…

- Lichidatorul judiciar Anca Stanasel anunta organizarea unei proceduri publice pentru valorificarea bunurilor societatii Tomis Guard Security SRL. Licitatia publica cu strigare va avea loc pe data de 2.02.2018, ora 12.00. Participantii la licitatie vor putea achizitiona un autoturism Dacia Logan, pret…

- primarul Nicolae Robu si viceprimarul Dan Diaconu au fost vineri la audieri in dosarul penal deschis de politisti in cazul portii de la intrarea in oras, pe Calea Lugojului, care a cazut peste o masina, in timpul unei furtuni, omorand un tanar, potrivit unor surse din cadrul Politiei Timis, citate…

- PNL Timiș a ramas fara unul dintre membrii vechi. Lugojeanul Ioan Ambruș a decis sa spuna adio „barcii” conduse de Nicolae Robu, la aproape un an și jumatate de cand a renunțat la toate funcțiile in partid. El nu se mai regasește in activitatea filialei cu al carei președinte a avut mai multe clinciuri…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat de ce a acceptat propunerea PSD pentru funcția de premier al Romaniei. "Am cantarit toate argumentele și am ajuns la concluzia ca asta este varianta pe care trebuie sa o accept. Mi s-ar fi parut ciudat sa fac o desemnare fara sa cunosc persoana", a spus președintele…

- Primaria Timișoara angajeaza trei consilieri in viitoarea unitate de implementare a proiectelor legate de Capitala Culturala Europeana. Concursul pentru structura care va fi in subordinea directa a primarului Nicolae Robu are loc in scurt timp, iar candidații vor fi evaluați de Sanda Grebla și Rodica…

- In aceasta dimineața, vatmanii și șoferii angajați la RATT și membri in Sindicatul Independent „Armonia” vor fi prezenți in fața Primariei Municipiului Timișoara, iar o delegație a acestora va inainta primarului Nicolae Robu o petiție care descrie situația in care au ajuns acești salariați și o lista…

- De la inceputul anului trecut, legislația permite din nou ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. La inceput, la Timișoara nu s-a acționat pe aceasta parte. Au fost stabilite tarifele practicate de SDM, iar șoferii au fost lasați o perioada sa se obișnuiasca cu noile norme. Uneori, erau…

- In anul 2013, pe baza unui chestionar complex, Primaria Timisoara a identificat tipurile de zone defavorizate din cadrul orasului. In toate acestea, problemele sociale depistate sunt numeroase, referindu-se in principal la urmatoarele aspecte: supra-aglomerarea spatiului de locuit, conditii proaste,…

- Cinematograful ”Geo Saizescu” din cartierul Ostroveni va gazdui miercuri, 7 februarie, incepand cu ora 18.00, dezbaterea publica a proiectului de buget local pentru anul 2018. Proiectul de buget local va fi disponibil pentru consultare in perioada imediat urmatoare pe site-ul ...

- Spre sfarsitul acestei saptamani, reprezentantul societatii civile in CSM, Victor Alistar, a declarat ca, in pofida faptului ca el nu crede ca ar fi in ofiteri SRI sub acoperire in tagma judecatorilor, CSM ar trebui sa clarifice acest aspect. Intr-un stil caragialesc, Alistar incearca sa creeze degringolada…

- La sfarșitul anului 2016, mai mulți funcționari publici din cadrul municipalitații timișorene paraseau instituția de pe bd. C.D. Loga nr. 1 pentru o alta, situata pe Bulevardul Revoluției. Au plecat atunci la Consiliul Județean Timiș cel puțin opt angajați ai primariei, printre aceștia aflandu-se și…

- Primaria Buzau organizeaza o ședința de dezbatere publica pentru proiectul de hotarare ce prevede colectarea separata a deșeurilor și acordarea de facilitați catre persoanele fizice, juridice sau asociațiile de proprietari. Dezbaterea este programata pe data de 22 ianuarie, la ora 11, in sala ”Stan…

- Consilierii locali au aprobat in sedinta de plen de luni alocarea sumei de 200.000 de lei pentru ca Televiziunea Romana sa organizeze Semifinala Eurovision in Timisoara, concursul urmand sa aiba loc in perioada 22 - 28 ianuarie in Sala 2 a Teatrului National. ''Am considerat ca este bine sa angrenam…

- Incidentul din luna decembrie a anului trecut se repeta și in acest an. Garnitura Armonia circula pe linia 1 și pur și simplu s-a indoit, in mers. Vagonul din spate s-a lasat in jos, iar vatmanul nu-și explica ce s-a intamplat, au precizat reprezentanții RATT pentru Tion.ro. Potrivit…