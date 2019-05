Stiri pe aceeasi tema

- Vizita Papei Francisc in Romania incepe la Bucuresti, dar programul este mult mai larg, cu deplasari si intalniri cu pelerinii la Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj, unde vor fi beatificati sapte episcopi ai Bisericii Unite cu Roma Greco-Catolice.

- Calatoria apostolica a Suveranul Pontif cuprinde vizite in: București, Șumuleu-Ciuc, Iași, Blaj și Sibiu. Vremea 31 mai – 2 iunie 2019. Sub motto-ul „Sa mergem impreuna!” Vizita Papei Fracisc vine la doua decenii dupa cea a Papei Ioan Paul al II-lea. Este a doua calatorie apostolica a unui Suveran Pontif…

- Consiliului Județean Ilfov și Primaria Mogoșoaia invita publicul sa urmarim impreuna vizita Papei Francisc, in Romania. Suveranul Pontif se va afla in 31 mai la București, dupa care va merge la Șumuleu-Ciuc, Iași, Blaj. Cetațenii care nu pot merge sa il vada personal pe cel mai cunoscut și mai influent…

- Pana la Vizita Papei Francisc in Romania mai sunt doar 5 zile. Iata traseul vizitei pe care Suveranul Pontif il va urma in perioada 31 mai - 2 iunie 2019, unde il puteți intalni pe Papa Francisc in București, Sumuleu Ciuc, Iași, Blaj, Sibiu

- Au fost pregatite cateva cadouri pentru Papa Francis, care va afectua o vizita in Romania. Suveranul Pontif vine in țara noastra pe 31 mai, unde va sta pana pe 2 iunie. Vizita Papei Francisc se va desfașura la București, pe 31 mai, la Șumuleu Ciuc și la Iași, pe 1 iunie, respectiv la Blaj, pe data de…

- Papa Francisc a fost surprins in timp ce se ruga singur in Catedrala Aleksandr Nevski din Sofia dupa ce Biserica Ortodoxa din Bulgaria a boicotat vizita și nu a participat la manifestații și prin urmare nu l-a insoțit la evenimentele religioase prevazute cu prilejul vizitei șefului de la Vatican. Sfantul…

- Papa Francisc a inceput, duminica, o vizita de trei zile in Bulgaria și Macedonia de Nord. Suveranul Pontif va avea discuții cu liderii politici, un discurs intr-o piața publica și va vizita in capitala Sofia o tabara de refugiați. Duminica dimineața, Papa Francisc s-a imbarcat de pe Aeroportul Fiumicino…

- Vizita apostolica in Romania a Papei Francisc se va desfasura in perioada 31 mai - 2 iunie, la Bucuresti, Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj, a informat, luni, Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, Suveranul Pontif se va afla la Bucuresti pe 31 mai, la Sumuleu Ciuc si la Iasi pe…