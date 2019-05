Dezbatere electorală la DC News. Norica Nicolai, numărul 1 ALDE la europarlamentare 2019 Rovana Plumb (PSD), Norica Nicolai (ALDE), Rareș Bogdan (PNL), Victor Ponta (PRO Romania) și Dacian Cioloș (USR - PLUS) sunt invitați la prima dezbatere electorala a anului 2019. Va fi o dezbatere incinsa, cu replici acide pe care nu trebuie sa o ratați! Luni, 13 mai 2019, Rovana Plumb, Norica Nicolai, Rareș Bogdan, Victor Ponta și Dacian Cioloș vor veni la DC News pentru a ne spune de ce candideaza, ce plan au de la Bruxelles pentru Romania și de ce ar trebui sa ieșim la vot. Stați pe DC News pentru a urmari cea mai mare dezbatere electorala din 2019 de la alegerile europarlamentare!… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

