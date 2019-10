Dezbatere electorala in SUA:Elizabeth Warren, in crestere in sondaje, atacata de rivalii democrati la investitura pentru prezidentiale

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii centristi la investitura democrata i-au reprosat lui Warren ca programul sau contine propuneri lipsite de realism, vagi sau punitive in privinta sanatatii, a impozitarii marilor averi sau a politicii externe. Intre acestia s-au numarat tanarul primar Pete Buttigieg, pozitia a patra…

- Elizabeth Warren, care are vantul in pupa, a fost pentru prima oara atacata din toate partile de catre rivalii sai democrati in alegerile americane din 2020, iar candidatii, in frunte cu Joe Biden, s-au unit impotriva presedintelui Donald Trump, amenintat cu destituirea, in a patra dezbatere democrata,…

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren a anuntat vineri ca a adunat 24,6 milioane de dolari în trimestrul al treilea, mai mult decât favoritul primarelor democrate, Joe Biden, pe care îl taloneaza de acum în sondaje, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Senatorul independent…

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren a anuntat vineri ca a adunat 24,6 milioane de dolari in trimestrul al treilea, mai mult decat favoritul primarelor democrate, Joe Biden, pe care il taloneaza de acum in sondaje, noteaza AFP. Senatorul independent Bernie Sanders, al treilea in cursa…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden, favorit in cursa la investitura democrata in vederea alegerilor prezidentiale americane din noiembrie 2020, i-a transmis lui Donald Trump ca nu va reusi sa-l ”distruga”, dupa ce presedintele american l-a catalogat drept un ”escroc”, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Camera…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, le-a spus angajatilor sai, in iulie, ca operatorul celei mai utilizate retele de socilializare din lume ”va face tot posibilul” sa infranga eforturile asteptate din partea candidatei democrate la presedintia SUA Elizabeth Warren de a diviza compania,…

- ​Donațiile catre candidații la președinția Statelor Unite vor fi la fel de simple cum este aprinsul luminii, prin intermediul asistentei digitale Alexa, informeaza Amazon preluata de Reuters. Alexa Political Contributions, sprijinita de Amazon Pay, sistemul de plați al companiei, va permite clienților…

- Favoritul in alegerile primare democrate Joe Biden s-a aratat ofensiv in a treia dezbatere democrata, atacandu-si principalii rivali, senatorii Elizabeth Warren si Bernie Sanders, fara sa se lase destabilizat de atacuri ale unor candidati mai ”mici”, relateaza AFP.