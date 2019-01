Procurorul Bogdan Felician Voicu, seful interimar al Sectiei pentru combatere a traficului de droguri din DIICOT a anuntat ca este de acord cu practica procurorilor de a renunta la urmarirea penala impotriva celor care sunt acuzati de detinere de droguri usoare in vederea consumului. Declaratia neasteptata a fost facuta chiar in plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Voicu a explicat ca doar anul trecut, procurorii DIICOT au dat solutii de renuntare la urmarirea penala (RUP) in aproape 2.000 de dosare de detinere de droguri usoare in vederea consumului. La interventia ministrului Justitiei,…