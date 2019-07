Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cetatenilor straini care locuiesc in Portugalia a crescut cu 13,9% anul trecut, la 480.300 persoane, iar cei mai multi au provenit din Brazilia, Republica Capului Verde si Romania, se arata in raportul Agentiei guvernamentale pentru migratie de la Lisabona (RIFA), care citeaza datele Politiei…

- La Sebeș, serile de vara au un farmec aparte…mai ales atunci cand muzica ne poarta catre vremurile cu influențe sasești, de odinioara. Simbolul acestor timpuri este Fanfara Petrești, a carei muzica dainuie de 140 de ani. ”Duminica, 9 iunie, va invitam sa sarbatorim impreuna viața și oamenii dragi, in…

- Intervenție la inalțime a pompierilor timișoreni, joi dupa-masa, in Piața Unirii din Timișoara. Salvatorii au fost chemați sa indeparteze un cuib imens de viespi de pe fațada unei cladiri.

- In preajma Craciunului din 2015, am publicat articolul intitulat "Intr-un cartier emblematic al Timisoarei e ca in Vestul Salbatic… Oamenii pasnici The post Locuitorii unui cartier din Timișoara solicita prezența poliției in zona, ca sa mai aiba curaj sa iasa pe strada! appeared first on Renasterea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o informare meteorologica de ploi torențiale, vijelii și grindina, valabila pentru toata țara pana vineri seara.Potrivit informarii meteorologice, incepand de joi, ora 12.00, pana vineri, ora 22.00, vor fi perioade in care se vor semnala…

- Locuitorii cartierului Recea din Alba Iulia reclama faptul ca strazile din fața caselor au devenit, aproape in fiecare noapte, adevarate piste pentru curse ilegale de mașini. Șoferii teribilistii iși ambaleaza motoarele și asculta muzica la maxim in parcare, iar mai apoi participa la „liniuțe”, pentru…

- La Gala Fermierilor Banațeni, eveniment desfașurat la Timișoara in aprilie in cadrul Conferinței Pria Agriculture, discuțiile au fost centrate pe problemele actuale ale sistemului agricol, sistem al carui motor este esențial in susținerea economica a Romaniei. Evenimentul a fost o recunoaștere a eforturilor…

- Concertul Discover Home al chitaristului virtuoz care a cantat cu Pro Musica, Phoenix, Madhouse, Rotter Mund, Jane, James Last Orchestra poate fi vizionat la TVR Timisoara- pe 1 mai, ora 19.00 si la TVR 3- pe 2 mai ora 20.00. Un fragment, poate fi urmarit aici Muzica lui Erlend Krauser degaja o atmosfera…