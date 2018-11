Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Lazar ar fi produs un accident de masina, in decembrie 2001, pe cand era procuror la Timisoara, in urma caruia a murit o grefiera, insa in momentul care a fost solicitat aviz pentru trimiterea in judecata, ministrul Justitiei de atunci Cristian Diaconescu a refuzat, potrivit Antena 3.

- Guvernul a adoptat, miercuri, ordonanța de urgența pentru operaționalizarea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, a anunțat ministrul Justiției. Tudorel Toader a precizat ca dosarele de la DNA in care sunt investigați magistrați se vor muta la Ministerul Public.Cristi Danileț,…

- Parlamentarul liberal Alina Gorghiu solicita PSD și ALDE adoptarea unei ordonanțe de urgența pentru amanarea intrarii in vigoare a legilor justiției, cererea venit in contextul discuțiilor referitoare la situația Romaniei ce urmeaza a avea loc in Parlamentul European."Astazi va avea loc in…

- La Timișoara nu se mai face curațenie de toamna sau primavara așa cum erați obișnuiți. Campaniile de curațenie iși schimba formatul, așa ca, pana sa fie anunțata prima, nu mai duceți chiuvete și canapele la colțul strazii! E plin de rampe ilegale, polițiștii locali dau sute de amenzi, dar ele nu par…

- Este unul dintre fenomenele care pun probleme lumii moderne, la fel cum o faceau și in vechime. Migrația face parte deja din cotidian, iar in unele parți de lume este vazuta drept normalitate. La Timișoara are loc a doua conferinta a RoMig – The Romanian Network for Migration Studies. The post Migratia,…

- Universitatea Politehnica Timișoara și Asociația de Sudura din Romania, sub egida Alianței Romane a Universitaților Tehnice (ARUT), organizeaza joi, 6 septembrie, de la ora 9, o masa rotunda cu tema „Progrese in construcțiile metalice sudate”. The post Construcțiile metalice sudate, in dezbatere la…

- Ministrul Tudorel Toader este un "varf de lance al politicului indreptat impotriva Justitiei", pe care ar vrea sa o controleze, acuza judecatorul Cristi Danilet intr-un interviu pentru ziare.com. Intr-un interviu acordat Ziare.com, judecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM, spune ca ministrul…

