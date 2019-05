ITM Gorj, in parteneriat cu Universitatea ”Constantin Brancuși”, organizeaza, saptamana viitoare, o dezbatere cu studenții pe marginea legislatiei privind ucenicia la locul de munca. Pentru o cat mai buna intelegere a drepturilor angajatilor, dar si ale angajatorilor, Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca din tara, deruleaza in permanenta campanii de informare. In luna mai … Articolul Dezbatere cu studentii pe marginea legislatiei privind ucenicia la locul de munca apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .