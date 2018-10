Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a lansat critici dure la adresa guvernului și Parlamentului Romaniei și a facut, luni seara, apel la autoritatile romane sa „regandeasca cursul pe care l-au luat”. El s-a referit la modificarile legilor justitiei si Codului penal, vertizand…

- Europarlamentarul PSD Emilian Pavel a vorbit in Comisia LIBE din Parlamentul European despre protocoalele secrete. ”Nu ați facut nicio referire la faptul ca in nicunul dintre rapoartele MCV nu a aparut nimic...

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel considera ca Romania este discriminata la nivelul Uniunii Europene prin organizarea a doua evenimente importante in aceasta saptamana in Parlamentul European, ambele referitoare la situatia din tara noastra, la reforma sistemului judiciar si la statul de drept.…

- Eurodeputatul PSD, Claudia Tapardel, a afirmat ca este "scandalos" faptul ca, in sedinta de luni a Comisiei LIBE din Parlamentul European, nu se mai dezbat protocoalele secrete si efectele lor asupra justitiei si ca tema principala este statul de drept in Romania. "In calitate de europarlamentar al…

- Doua evenimente importante țin capul de afiș in aceasta saptamana in Parlamentul European. Luni, Comisia LIBE a Parlamentului European va avea o sedinta extraordinara pentru a avea un schimb de opinii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, referitor la situatia din Romania,…

- Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European (PE) a programat pentru luni seara la Strasbourg o reuniune extraordinara, in cadrul careia membrii acestei comisii vor avea un schimb de opinii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, privind 'situatia din Romania,…

- Europarlamentarii ALDE Norica Nicolai si Renate Weber au trimis o scrisoare Comisiei Europene si Parlamentului European despre ”efectul protocoalelor in justitie”, sustinand ca acestea au fost ilegale, iar magistratii care s-au opus aplicarii lor au fost acuzati de ”infractiuni inventate si multi dintre…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a discutat cu oficialii europeni de la Bruxelles despre protocoalele de colaborare dintre institutiile din justitie cu serviciile secrete, precizand ca vicepresedintele CE Frans Timmermans a spus ca este un lucru grav, iar presedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker,…