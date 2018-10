Statul de drept din Romania a fost, astazi, subiectul unei dezbateri importante in Parlamentul European, la care a participat si premierul Viorica Dancila. Din sedinta care a durat o ora si jumatate nu au lipsit vociferarile si replicile acide intre eurodeputati. Premierul roman si-a inceput scurtul discurs cu referiri la rapoartele MCV, despre care […] Articolul Dezbatere cu miza despre Romania in Parlamentul European. Viorica Dancila: Nu am venit sa dau socoteala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .