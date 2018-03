Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis, prin ordonanta de urgenta, eliminarea obligativitatii contribuabilului de a anexa la cererea de restituire a taxei auto a certificatului de inmatriculare si cartii de identitate a masinii.Prin aceasta ordonanta de urgenta au fost introduse masuri care vizeaza acordarea esalonarilor…

- Centrul National Anticoruptie anunta concurs pentru selectarea candidatilor la functiile de director-adjunct.Potrivit Legii CNA, "in exercitarea atributiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncti, numiti in functie de Parlament, la propunerea directorului, pe perioada

- Legea referendumului intra luni la votul final in Senat, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, informeaza AGERPRES . “Am discutat despre modificarea Legii referendumului, astazi intra in votul final de la Senat, speram sa se adopte modificarile si sa ajunga la Camera Deputatilor, urmand ca aici,…

- Un medic iesean a fost trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata, in acelasi dosar, instrumentat de Directia Generala Anticoruptie (DGA), fiind deferiti justitiei si cinci pacienti, sub acuzatia de dare de mita. Potrivit unui comunicat al DGA transmis, luni, AGERPRES,…

- Primaria a lansat in dezbatere publica proiectia fiscala pe anul viitor, o noutate fiind faptul ca discutia are loc acum, inainte de finalul primului trimestru din anul in curs. „In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,…

- Procedura va fi demarata in scurt timp de Ministerul Apararii, a anuntat Vlad Plahotniuc, presedintele democratilor. Eliminarea serviciului militar obligatoriu se va face treptat, pe parcursul a doi ani. Decizia a fost luata in urma unui studiu care arata ca, in prezent, sunt asigurate conditii…

- Neaparat dezbatere publica! Asta a cerut, in premiera, primarul Nicolae Robu, pentru prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu PSD Timiș pentru sediul de pe Spl. Vladimirescu. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a plenului de marți tocmai pentru ca nu fusese organizata dezbatere!

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis, luni, la dezbaterile asupra modificarilor Legii 317/2004 in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Romaniei fiind…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, voteaza modificarile propuse la articolele declarate neconstitutionale la cele trei legi – Legea 303 privind Statutul magistratilor, Legea 304 privind Organizarea Judiciara si Legea 317 privind CSM. http://evz.ro/comisia-iordache-a-votat-eliminarea-presedintelui-din-procedura.html

- Acestia au argumentat ca sportul iesean este, in acest moment, in colaps. S-a retras din prima liga echipa de rugby; S-a retras din prima liga echipa de handbal masculin, pozitie la care a ajuns dupa 13 ani!; Fotbalistii de la CSM Poli au avut retributii neplatite de doua luni si jumatate, de-abia ieri…

- Un comunicat semnat de consilierul local Razvan Timoficiuc, membru al Comisiei de Sport din CL anunta solicita ca luni sa aiba loc dezbatere pentru Stimate colege / Stimati colegi Am initiat, in calitate de consilier local, membru in Comisia de Sport din cadrul Consiliului Local, o dezbatere publica…

- Cinci baze sportive, o investiție totala de 135 de milioane de euro! Toate au ramas doar vorbe, iar sportul bucureștean se bucura doar de Arena Naționala, aflata și ea in degradare. Sorin Oprescu organiza o conferința de presa in urma cu 5 ani in care anunța cele mai mari investiții pentru sportul bucureștean!…

- Acestia au argumentat ca sportul iesean este, in acest moment, in colaps. • S-a retras din prima liga echipa de rugby; • S-a retras din prima liga echipa de handbal masculin, pozitie la care a ajuns dupa 13 ani!; • Fotbalistii de la CSM Poli au avut retributii neplatite de doua…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri declaratiile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. "Procedura pornise, Mona Pivniceru…

- Circa 45 de mii de lei – aceasta este valoarea banilor publici care se cheltuie pentru interventia structurilor de forta in cazul unei alerte cu bomba false. Informatia a fost prezentata de catre seful-adjunct al Directiei de politie a municipiului Chisinau, Silviu Musuc, in contextul in care doar saptamana…

- Realizarile lui Balkrishna Doshi "respecta cultura orientala, imbunatatind, in acelasi timp, calitatea vietii in India", potrivit comunicatului transmis de juriul premiului Pritzker, considerat echivalentul premiului Nobel in arhitectura. Discipol al francezului Le Corbusier (Charles-Edouard…

- Un proiect pentru modificarea Legii 303/2004, depus de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, a fost avizat negativ luni in comisia de Munca din Camera Deputatilor.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, sambata, ca procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii. "O regula elementara! Procedura…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat din nou, miercuri, pe secretarul sau al Justitiei Jeff Sessions, catalogand ”rusinoasa” procedura pentru care a optat in vederea anchetarii unor eventuale abuzuri in domeniul supravegherii, scrie AFP. ”De ce cere Jeff Sessions inspectorului general sa…

- Procedura legala de achizitie a primelor trei sistemede rachete „HIMARS” a fost finalizata, luni, prin semnarea scrisorii de oferta si acceptare specifica Programului Foreign Military Sales – FMS, anunta Ministerul Apararii Nationale (MApN).

- Iacata ca se apropie sfarsitul lunii februarie, primavara mai asteapta putin si se asterne in toata tara si, in sfarsit, sportul iesean a avut parte de o gala a "succesurilor" anului 2017. Cam tarziu, ce-i drept, dar nu-i nimic, bine ca nu s-a intins spre Pasti, fiindca sarbatoarea Invierii cade cam…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri dimineata, ca "a auzit" ca este o problema cu site-ul institutiei pe care o conduce, aceasta urmand a fi remediata. "Am auzit ca este o problema cu site-ul. Am intrat si eu dimineata si am vazut ca nu functioneaza. Am intalnire cu conducerea…

- Specialistii municipalitatii au aratat ca finantarea nu se va acorda pentru activitati generatoare de profit. Daca proiectul unei structuri sportive va fi acceptat, Primaria va acorda o prefinantare de 30-, urmatoarea transa fiind de 65- in conditiile in care municipalitatea a aprobat deconturile din…

- Muncitorul de la Drumuri a fost filmat in timp ce turna asfalt fierbinte direct in gorpile pline cu apa pe drumul dintre Craiova si Calafat. Nu a fost deranjat nici macar o secunda ca afara ploua, iar in balti apa ajungea pana la glezna.

- Luni, 19 februarie 2018, Curtea de Apel Brașov a informat ca, in scopul de a facilita accesul la actul de justitie si judecarii cauzelor cu celeritate, incepand cu data 15 februarie 2018, Curtea de Apel Brașov a implementat aplicatia TDS (transmiterea datelor in sistem securizat), prin intermediul…

- Domnul profesor Socol si-a pus intrebarea daca „mai exista coordonare de politici fiscal-bugetar-monetare in Romania”. Raspunsul la aceasta intrebare l-a dat intr-un articol al carui titlu este chiar intrebarea mentionata. In esenta, se afirma ca exista frictiuni evidente intre cele doua politici…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat miercuri propunerile sale in perspectiva organizarii alegerilor europarlamentare din 2019, sustinand sistemul 'capilor de lista' pentru desemnarea sefului executivului comunitar, transmit AFP si Reuters. ''Procedura…

- Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice, miercuri, proiectul OMAI pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea normelor si tabelelor de inzestrare cu armament, munitii, mijloace tehnice si materiale necesare structurilor ministerului. Prin acest proiect urmeaza a se reglementa reorganizarea…

- Trimisul special al AGERPRES, Ionut Mares, transmite: Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, s-a declarat miercuri gata sa respinga orice candidat la presedintia Comisiei Europene care nu a fost nominalizat drept cap de lista inainte de alegerile din UE din 2019. Asa-numitul…

- „Scad salariile politistilor? Este o generalizare incorecta. In aplicarea legii salarizarii bugetarilor nu exista scaderi de salarii pentru politisti. La politisti este un alt efect – a incetat aplicarea unui spor care a fost foarte clar definit ca fiind aplicabil pentru numai sase luni. Iar toti…

- Licitatia pentru tronsonul de autostrada Suplacu de Barcau – Bors a fost deblocata, iar termenul-limita pentru primirea ofertelor este 19 februarie. Potrivit prefectului Ioan Mihaiu, proiectul pentru Autostrada Transilvania (A3), sectiunea Suplacu de Barcau – Bors (cu cele trei tronsoane: Suplacu…

- Cine s-a gandit ca la bugetul sarac pentru sport era justificata o taiere in carne vie si o alegere dureroasa s-a inselat amarnic si nu a inteles nimic din meandrele politicii sportive stufoase a conducatorilor urbei bahluviene. Nu ne putem permite sa tinem in brate atat de multe echipe, e clar?…

- Sportul este practicat si cunoscut înca din perioada antica. Cea mai cunoscuta forma de sport era însa lupta, unele dintre cele mai populare personaje ale lumii antice fiind gladiatorii. Acestia se pregateau ani întregi pentru lupta si de multe ori participau la aceste competitii,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit ca functionarii publici trimisi in judecata vor fi suspendati din functii pana la o sentinta definitiva. CCR a reluat , marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis referitoare la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. In luna decembrie, seful statului a transmis…

- Sociologul Marius Pieleanu a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca este posibil ca CEx de luni, sa fie amanat. "Listele nu au fost finalizate, a fost o procedura interna mai mult decat democrata de data aceasta. In ordinea caștigarii alegerilor din 2016, județele au venit și au propus…

- Un barbat de 88 de ani s-a stins din viata in asteptarea unei ambulante, care nu a mai putut inainta din cauza zapezii, ramanand la aproximativ doi kilometri de casa sa. Echipajul de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) a fost solicitat sa intervina la un caz in localitatea Chiperesti, comuna Tutora,…

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a fost una noua in Comitetul Executiv National al PSD, a declarat marti presedintele partidului, Liviu Dragnea.

- Din punct de vedere sportiv, Campina se afla de cațiva ani intr-un mare regres, din pacate. Totuși, chiar și in contextul unei finanțari reduse și a unor condiții improprii de pregatire in unele cazuri, in 2017 s-au inregistrat cateva performanțe notabile. Munca acestor sportivi și a antrenorilor lor,…

- Primaria Galati anunta ca pana la sfarsitul lunii ianuarie, taximetristii interesati pot depune la sediul primariei dosare cu documentele necesare obtinerii autorizatiei de transport in regim de taxi, rezultatul selectiei dosarelor, care va fi in functie de punctajele obtinute, urmand sa fie cunoscut…

- Profesorii selecteaza manualele și apoi le prezinta parinților ce variante exista. Ultimul cuvant in alegerea acestor materiale il au parinții. Regulamentul Ministerului Educației inseamna un ping-pong al deciziilor cu privire la auxiliare intre parinți și profesori. Pentru inceput, cadrele didactice…

- Consiliul Judetean Timis schimba criteriile dupa care sunt finantate proiectele culturale si sportive. In trecut, cu bani de la bugetul judetului, erau finantate anual mii de actiuni insignifiante. La finele anului 2017, CJ Timis a elaborat o lista clara de criterii in baza carora va acorda bani doar…

- Liderii PSD pregatesc modificarea Statutul partidului, astfel incat membrii formatiunii care au probleme penale sa poata sa isi pastreze functiile politice. „Schimbarea ar fi foarte simpla: pana nu esti condamnat definitiv nu iti pierzi calitatea nici de lider, functia pe care o detii sau membru de…

- Ministerul Justitiei a anuntat, vineri, ca impreuna cu Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) incepe procedura publica de selectie a formatorilor in vederea desfasurarii procesului de formare continua a functionarilor publici cu statut special din cadrul ANP.

- Dupa ce a scazut procentul aferent contributiior la Pilonul II, Guvernul ingroapa treptat programul “Prima Casa”, reducand finantarea cu un sfert, consider senatorul PNL, Iancu Caracota, cerand majorarea plafonului alocat acestui program.

- Noi criterii de evaluare a finantatorilor vor fi introduse in programul "Prima Casa" din 1 ianuarie 2018, cand vor intra in vigoare procedura si criteriile de evaluare anuala a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de catre finantatorii participanti la acest program, potrivit Ministerului…

- Numele Simonei Halep, locul I WTA, a aparut de 5.718 ori in presa franceza in 2017, fiind pe locul 98 intre personalitatile sportive cele mai citate, potrivit unui studiu intocmit de platforma de monitorizare Pressedd, citata de Le Parisien.Doar patru sportive apar in acest clasament, toate…