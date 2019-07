Stiri pe aceeasi tema

- A durat 19 ore pana cand Poliția a reușit sa gaseasca, in Caracal, locația in care se presupune ca Alexandra, fata de 15 ani, a fost omorata și arsa. STS spune ca e datoria companiei de telefonie mobila sa identifice locația. Polițiștii s-au invartit insa pe strazi, in timp ce copila a fost ucisa,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a anunțat vineri ca a cerut un raport referitor la procedura urmata in cazul fetei de 15 ani disparute la Caracal. Un caz cutremurator care sper sa fie elucidat cat mai repede. Ancheta nu este inca finalizata si nu vreau sa dau verdicte. Este prematur sa ma…

- Alexandra Maceșanu, una dintre fetele disparute, a sunat joi seara la 112 si a anuntat ca este tinuta captiva intr-o casa. Potrivit unor surse Antena 3, fata a sunat și a dat poliției un nume de pe o carte de vizita gasita in casa.

- Detalii revoltatoare ies la iveala in cazul celor doua fete disparute din Caracal, dupa ce au fost luate la ocazie de un mecanic auto. Mai exact, Alexandra, una dintre fete a apucat sa sune la timp la 112 pentru a cere ajutor, insa STS a furnizat o arie in Munții Apuseni și alte trei locații greșite.

- Motivul pentru care politistii nu au intervenit imediat pentru salvarea adolescentei rapite si care ulterior a fost ucisa in Caracal este greu de explicat, mai ales ca surse judiciare, dar si un avocat, au declarat pentru “Adevarul” ca ofiterii erau perfect acoperiti din punct de vedere legal sa intervina.

- Alexandra, fata luata la ocazie miercuri si disparuta, a sunat joi la 112, cerand ajutor. Adolescenta ar fi fost ucisa apoi intr-un mod salbatic de cel care a rapit-o. Surse din ancheta sustin ca Alexandra ar fi sunat la 112 joi, cerand disperata ajutor, spunand ca e inchisa intr-o casa. Serviciul de…

- La ora transmiterii acestei știri au loc percheziții in Caracal in cazul fetelor disparute. Un barbat de 65 de ani este principalul suspect. El le-ar fi luat pe cele doua fete la ocazie.Politistii, sustin surse din ancheta, ar fi gasit ramasite ale celor doua adolescente, in casa unui mecanic…

