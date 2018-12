Dezastrul RADET în București: Sute de clădiri fără căldură și apă caldă, din cauza avariilor Avariile aparute in rețeaua de termoficare au lasat fara apa calda și/sau caldura sute de cladiri din București, de la blocuri de locuința pana la școli sau instituții. Potrivit unei centralizari RADET , joi erau reparate avarii in sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6. In majoritatea cazurilor, furnizarea agentului termic fusese sistata inca de miercuri și urma sa fie reluata in cursul zilei de joi. Mai multe plangeri de la cititori au sosit in ultimele zile pe adresa redacției. ”In urma unei avarii la retelele primare, Radet a intrerupt de ieri dimineata furnizarea caldurii si a apei calde. Initial… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea majoritate a avariilor au survenit la reteaua primara de distributie a energiei termice din Bucuresti. Sunt afectate atat blocuri de locuinte, cat si licee sau alte cladiri administrative, un exemplu demn de mentionat fiind chiar Ministerul Finantelor. Vedeti lista cu imobilele afectate AICI…

- Ministerul Culturii a transmis ca nu lipsa de fonduri a dus la incetarea alimentarii cu caldura in cladirea Bibliotecii Nationale a Romaniei si justifica acest fapt prin solicitarea catre RADET, trimisa inca din data de 23 octombrie, pentru a furniza agentul termic necesar incalzirii imobilului din…

- Atat apa calda, cat și caldura au fost oprite in oraș inca de joi dimineața, de la ora 8, din cauza unor lucrari care s-au facut la una dintre stațiile de reglare-masura care alimenteaza orașul cu gaze naturale la CT Centru și CT Sud. Lucrarile au fost finalizate, astfel ca societatea de termoficare…

- Cu toate ca Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) se afla in procedura de insolventa, cu datorii istorice de miliarde care cresc in continuare, riscul de intrare in faliment bate la usa, iar infrastructura este in stare avansata de degradare,…

- Regia Autonoma de Distribuire a Energiei Termice din Constanta le aduce la cunostinta consumatorilor conectati la sistemul centralizat ca apa calda curge din nou la robinete. Potrivit RADET Constanta, locuitorii care nu au inca apa calda sunt rugati sa sune la dispeceratul RADET Constanta si sa semnaleze…

- RADET Bucuresti anunta, luni, ca este pregatita sa furnizeze caldura, la cerere, spitalelor, scolilor, gradinitelor, caminelor de batrani, precum si tuturor celorlalte institutii publice care doresc inceperea furnizarii agentului termic pentru incalzire.

- RADET Bucuresti anunta, luni, ca este pregatita sa furnizeze caldura, la cerere, spitalelor, scolilor, gradinitelor, caminelor de batrani, precum si tuturor celorlalte institutii publice care doresc inceperea furnizarii agentului termic pentru incalzire.

- Cei peste 60.000 de locuitori din Timișoara racordați la societatea de termoficare a orașului vor ramane fara apa calda, incepand de joi seara, dupa ce a fost sistata furnizarea de gaze naturale catre Colterm din cauza unor datorii, transmite corespondentul MEDIAFAX.Directorul societații de…