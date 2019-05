Un autocar plin cu pasageri a fost prins in mijlocul naturii dezlantuite si rasturnat pe camp. Din fericire, cei de la bord au scapat cu bine. Meteorologii avertizeaza ca pana miercuri la ora 21, codul galben de ploi si vant puternic ramane in vigoare. 16 familii au ramas fara acoperis deasupra capului, la propriu, dupa ce tornada formata marti in zona comunei Dragalina din judetul Calarasi a spulberat totul in calea sa. Tornada a lovit solul in jurul orei 17.45, in zona localitatii Dragalina, din Calarasi, si in doar cateva minute a nimicit totul in calea sa. Acoperisurile locuintelor care…