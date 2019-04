Dezastrul de dupa noaptea nuntii A doua zi dupa nunta, proaspatul mire se intalneste cu un amic care il intreaba: – Ei, si cum a fost in noaptea nuntii? – Catastrofal… – Ai avut ceva probleme? – Dimpotriva. A fost formidabil! Doar ca dimineata, din obisnuinta, i-am lasat 100 de lei pe perna. – Aoleu, cred ca s-a infuriat si ti-a facut un scandal monstru… – Nu-i vorba de asta. Inchipuie-ti ca, desi era pe jumatate adormita, mi-a dat 50 de lei rest. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Guta, fiica manelist Nicolae Guta a deschis larg usa casei sale de la Petrosani echipei Acces Direct si a vorbit, pentru prima oara, despre dramele din viata ei. Despre bataia primita chiar in ziua nuntii, despre iubirile si despartirile care au tinut prima pagina a tabloidelor, dar si despre…

- Nicoleta Guta are o poveste de viata demna de film! S-a casatorit prima data la 12 ani, a devenit mama doi ani mai tarziu si a trait clipe de groaza: a fost batuta si data afara din casa de propriul tata.

- O femeie a fost convinsa de logodnicul ei sa faca amor abia dupa casatorie, acesta spunandu-i ca este „de moda veche”. Insa, a trait in noaptea nunții, cand a aflat adevaratul motiv pentru care barbatul a ales sa amane relațiile intime, mireasa a fost șocata.

- Incident socant petrecut in localitatea Suletea, din comuna cu acelasi nume: nu mai putin de 31 din cele cateva sute de morminte aflate in cimitirul din sat au fost vandalizate, in noaptea de luni spre marti. Profanatorii nu s-au multumit doar sa sparga crucile si pietrele funerare, ci au devastat si…

- Barbatul in varsta de 50 de ani, s-a casatorit anul trecut, in luna august. Ceremonia a avut loc pe o proprietate din Kolding, Denemarca. Fiica barbatului, o tanara de 20 de ani, a consumat alcool in exces in timpul petrecerii, astfel ca a adormit in apartamentul nupțial. Dupa cateva ore, barbatul…

- Mercurul a scazut in termometre, iar gerul napraznic a pus stapanire pe toata Romania! Noaptea trecuta a fost cea mai geroasa de la inceputul iernii din acest an, cu temperaturi ce au depașit -20 de grade.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Buzau, la o adancime de 145 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fi...