- Meteorologul Simona Capșuna a declarat, la Digi24, furtuna din Halkidiki care a ucis șapte oameni, dintre care doi romani, este un fenomen atipic in zona mediteraneana pentru aceasta perioada a anului. Pe de alta parte, meteorologul avertizeaza ca noi furtuni vor afecta Italia și Grecia, incepand de…

- Alina Serban, meteorologul Administratiei Nationale de Meteorologie, a explicat ca furtuna mortala din Grecia care a ucis sase oameni, intre care doi romani, s-a format din cauza unui ciclon mediteranean. Potrivit specialistului ANM, acest ciclon mediteranean a afectat sudul Italiei si s-a intensificat…

- Un ciclon mediteranean se va forma in Marea Neagra și vijelii puternice vorlovi Romania in acest weekend, anunța meteorologii. Avertismentul vine la scurt timp dupa ce o furtuna de proporții a lasat pagube uriașe in Grecia și a ucis șase oameni, intre care doi romani. Alina Șerban, specialist din cadrul…

Alina Serban, meteorologul Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Avertisment ingrijorator al meteorologilor, dupa ce o furtuna de proporții a facut dezastru in Grecia și a ucis șase oameni, printre care și doi romani. Un ciclon mediteranean urmeaza sa se formeze și in Marea Neagra, urmand ca Romania sa fie lovita de vijelii puternice.

- Meteorologii arata ca furtunile de pe tarmul Marii Mediterane sunt unele deloc obisnuite in aceasta perioada a anului, intrucat acum este sezonul uscat. Cu toate astea, un nou ciclon va ajunge in curand din nou in Grecia, Italia, dar si in Marea Neagra.

- Imagini terifiante au fost surprinse in peninsula Halkidiki, una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia. Sase oameni au murit, iar aproximativ 70 au fost raniti in urma unei furtuni violente, insotite de grindina.

