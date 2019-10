Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Steriu, purtator de cuvant al PSD, a reacționat, printr-o intervenție la Antena 3 la atacurile președintelui Klaus Iohannis, care a declarat, la Iași, ca PSD e vinovat de tragedia de la Ialomița, unde zece oameni au murit, dupa ce un TIR al carui șofer adormise la volan i-a izbit in plin.Citește…

- • Inca o tragedie in mediul de afaceri iesean • Unul dintre cei mai apreciati specialisti in sanatate si securitate in munca (SSM) si-a pus capat zilelor, aruncandu-se de la etaj • Tragedia s-a petrecut chiar langa firma pe care barbatul o detinea • La impactul cu solul, barbatul a suferit rani extrem…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, pentru Libertatea, ca problema tratamentului pentru raniții din Colectiv va fi decisa dupa o intalnire cu aceștia, Pintea precizand ca nu vor fi probleme in rezolvarea solicitarilor lor. Ministrul raspunde astfel cererii din scrisoarea deschisa a celor…

- Romania anului 2019 vrea sa pregateasca elevi de nota 10 in condiții in care ți-ai dori mai mult sa fugi, decat sa stai! Bucuria noului inceput de an școlar nu se zarește pe chipul tuturor, in condițiile in care mii de elevi romani pleaca bolnavi de la ore din cauza sistemului defectuos in care sunt…

- Ziarul Unirea Tragedia Colectiv se poate repeta oricand: Pompierii au gasit peste 1.000 de obiective care functionau fara autorizatie de securitate la incendiu Statistica sumbra a pompierilor, care arata ca tragedia de la clubul Colectiv se poate repeta oricand! Pompierii au facut aproape 7.500 de controale…

- Statistica pompierilor este sumbra, iar tragedia de la clubul Colectiv se poate repeta oricând! Pompierii au facut aproape 7.500 de controale pentru prevenirea incendiilor, doar în sezonul estival 2019, fiind gasite peste 1.

- • S-a dat alarma si la Iasi dupa ce doua minore au disparut fara urma, la cateva ore distanta • Un dintre fete face parte dintr-o familie extrem de buna si se pare ca ar fi plecat de acasa dupa ce ar fi avut ceva discutii cu parintii • Cea de-a doua fata a fost [...]

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca prin declaratia facuta de presedintele Klaus Iohannis acesta vrea sa amplifice emotia in cazul tragediei de la Caracal, incercand sa provoace caderea guvernului. "Declaratia pe care a facut-o acum presedintele Iohannis, dupa cateva zile de…