- Arbitrul roman Istvan Kovacs va arbitra astazi partida de pe „Yeni Eskisehir Stadyumu” din Eskisehir, dintre Turcia și Suedia, meci care va incepe la ora 19:00 și care va conta pentru Liga Națiunilor. Duelul are o miza uriașa pentru formația preagtita de Mircea Lucescu, care cu o victorie s-ar apropia…

- Criticat de presa in dese randuri și amenințat cu demiterea din funcția de selecționer al Turciei, Mircea Lucescu (73 de ani) le da lovitura dupa lovitura contestatarilor sai. Dupa ce a reușit sa invinga Suedia, in deplasare, in Liga Națiunilor, scor 3-2, antrenorul roman a facut un gest care i-a lasat…

- Nationala Turciei, pregatita de selectionerul roman, Mircea Lucescu, a obtinut o victorie surprinzatoare in a doua partida din competitia Liga Natiunilor. Turcia era condusa de Suedia cu 2-1, insa nationala Semilunei a intors soarta partidei in numai cateva minute.

- Selectionerul Turciei, Mircea Lucescu, a mai scapat din presiune dupa ce a obtinut o victorie fantastica in Suedia, impotriva nationalei care a ajuns in sferturi la Campionatul Mondial. Turcia a fost condusa cu 2-0, dar a intors scorul si a castigat cu 3-2.

- Turcia a obținut o victorie spectaculoasa in Suedia, intorcand in ultimele 40 de minute un deficit de 2 goluri, pentru a se impune in final cu 3-2. Mircea Lucescu, selecționerul reprezentativei "Semilunei", a evidențiat tinerețea lotului și puterea mentala a elevilor sai. "Sunt extrem de fericit dupa…

- Dupa o multime de meciuri pierdute in minutele de final, Mircea Lucescu a reusit in sfarsit sa castige un joc in extremis. Contestat de turci, Il Luce si-a mai asigurat o luna de liniste.

- Potrivit jurnalistilor turci de la Takvim, Federatia Turca ia in calcul demiterea tehnicianului care a cucerit ultima Cupa UEFA cu Sahtior, in 2009. Pe lista posibililor inlocuitori ar fi Senol Gunes, actualul antrenor al celor de la Besiktas, dar si Aykut Kocaman, fostul antrenor al lui Fenerbahce,…

- Cotidianul Tavkim din Istanbul susține ca soarta selecționerului Mircea Lucescu s-ar decide dupa meciul cu Suedia din Liga Națiunilor, de luni. Mircea Lucescu cere rabdare și timp pentru a putea construi o echipa competitiva la naționala Turciei, dar presa locala nu are rabdare și nu-i ofera nici timp,…