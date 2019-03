Stiri pe aceeasi tema

- Pe lânga situația economica nu prea roza, Vladimir Putin mai are de luptat pe înca un font:scaderea demografica. În cel mult 30 de ani, rușii nu vor mai reprezenta etnia majoritara.

- “Prioritatea noastra in acest moment este echiparea Forțelor Armate Rusești cu cele mai moderne arme și sisteme de control și comunicații. Armele pe care noi le-am creat și pe care le vom crea nu au corespondent in lume in prezent, dar nici in viitorul indepartat”, a declarat Vladimir Putin, informeaza…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri in discursul privind Starea Națiunii ca spera ca Uniunea Europeana sa faca pași reali in revenirea la relații politice și economice normale cu Rusia, relateaza agenția TASS. ”Speram ca Uniunea Europeana, liderii statelor europene vor…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat ca si Rusia suspenda obligatiile sale din cadrul Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), la o zi dupa ce Statele Unite au facut un anunt similar. Liderul de la Kremlin acuza Washingtonul ca incalca INF prin instalarea sistemelor balistice in Romania.

- Rusia va pedepsi în curând produsele media cu amenzi sau chiar închisoare pentru publicarea de știri false sau a informațiilor care arata o lipsa de respect la adresa corpurilor guvernamentale și oficiale, relateaza Boston Globe. Procurorii vor avea puterea de a…

- Cu doua luni înaintea alegerilor, controversata politiciana ucrainiana anunța ca va face o alta încercare de a ajunge președinte al țarii. Aceasta cere compensații de la Rusia pentru Crimeea și pentru conflictul separatist din est, informeaza DW . De când a obținut…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca premierul britanic Theresa May nu are de ales decat sa duca la capat procesul de Brexit și ar trebui sa evite un al doilea referendum pe aceasta tema pentru ca ar risca sa submineze increderea in democrația britanica, relateaza The Daily Express,…

- Alina Vidican devenea managerul a trei companii inregistrate in SUA, toate din domeniul imobiliarelor, pe vremea in care era sotia lui Cristi Borcea. Acum, femeia nu a mai alocat suficient timp afacerilor, care au ajuns in ruinam scrie SpyNews. Cristi Borcea, umilinta maxima pentru Alina Vidican.…