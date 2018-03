Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Județean Suceava a facut publice rezultatele simularii examenului de bacalaureat, testari sustinute in perioada 19-22 martie de elevii de clasa a XI-a și a XII-a, pentru a se monitoriza stadiul cunoștințelor acestora.Cat privește rezultatele de la clasa a XII-a, acestea releva ...

- Inspectoratul Scolar Judetean a afisat rezultatele simularii examenului de bacalaureat national 2017 2018. Astfel, la Limba si literatura romana, 12 elevi de clasa a XI a au obtinut note de 10 si douar doi elevi de clasa a XII a au obtinut nota 10.La matematica, 13 elevi de clasa a XI a si 25 de elevi…

- In urma simularii probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat organizate de Ministerul Educației Naționale in perioada 19-22 martie 2018, situația statistica generata de rezultatele inregistrate releva ca ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigura promovarea (6 si peste 6) este…

- Mai putin de 40 la suta din elevii claselor a XI-a si a XII-a care au sustinut saptamana trecuta simularea examenului de Bacalaureat au obtinut medii peste 6, potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN). Calarasiul se afla in topul clasamentului, printre judetele cu cea mai mica rata de promovare…

- Mai putin de 40 la suta din elevii claselor a XI-a si a XII-a care au sustinut saptamana trecuta simularea examenului de Bacalaureat au obtinut medii peste 6, potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN). Cea mai mica rata de promovare la clasa a XII-a fost inregistrata in judetul Ilfov, iar cea…

- In urma simularii probelor scrise de la examenul de bacalaureat, ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigura promovarea, respectiv de 6 si peste 6, este de 39,55%, adica 43.800 de elevi din 110.752 de elevi prezenti, anunta Ministerul Educatiei Nationale (MEN). "In urma simularii…

- În urma simularii probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat organizate de Ministerul Educației Naționale în perioada 19-22 martie 2018, situația statistica generata de rezultatele înregistrate releva ca ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigura promovarea…

- REZULTATE SIMULARE BAC 2018: In urma simularii probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat organizate de Ministerul Educației Naționale in perioada 19-22 martie 2018, situația statistica generata de rezultatele inregistrate releva ca ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigura…

- REZULTATE BAC SIMULARE 2018 EDU.RO: In urma examenului de simulare a bacalaureatului – martie 2018, situația la nivelul județului Alba este urmatoarea: La clasa a XI-a: Total elevi: 2892 proba Ea): prezenti 2247, procent note peste 5 – 68,98% proba Eb): Total 95, prezenti 93, procent…

- La nivelul județului procentul de medii peste 6,00, la simularea examenului de bacalaureat a fost de 40,23%. S-au inregistrat 3 medii de 10.00. Cele mai bune rezultate au fost la Colegiul National “Fratii Buzesti”, Colegiul Militar “Tudor Vladimirescu” si Colegiul ...

- REZULTATE simulare BACALAUREAT 2018. NOTE BAC. Elevii de clasa a XI-a si clasa a XII-a au dat probele de simulare ale examenului de Bacalaureat 2018, intre 19 și 22 martie, iar acum a venit momentul pentru a afla rezultatele. In total, au fost peste 300 de mii de candidati. EDU.RO Rezultate simulare…

- REZULTATE SIMULARE BAC 2018. Pe 30 martie vor fi afisate rezultatele. Elevii de clasa a XI-a si clasa a XII-a au sustinut probele de Simulare ale examenului de Bac intre 19 si 22 martie. In total, au fost peste 300 de mii de candidati. EDU.RO Rezultate simulare BAC 2018: Dezastru, note modeste la BACALAUREAT…

- EDU.RO rezultate simulare BACALAUREAT 2018. NOTE BAC. Vineri, 30 martie, aflam ce note au obținut elevii la simulare Bacalaureat 2018. Emoțiile sunt mari pentru ca rezultatele obținute la BAC 2018 le arata cat mai au de invațat pana la "examenul maturitații". EDU.RO Rezultate simulare BAC…

- Rezultate Simulare Bac 2018. Elevii de clasa a XI a și a XII a afla vineri, 30 martie 2018, rezultatea la Simularea examenului de Bacalaureat 2018. Însa, notele la simulare BAC 2018 nu se mai afiseaza pe EDU.ro, ci doar la avizierele scolilor.

- Senatorul PSD Niculae Badalau a reafirmat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca prioritatile PSD sunt sanatatea si educatia, amintind investitiile derulate in judetul Giurgiu in domeniul asistentei sanitare si subliniind ca, dupa marirea salariilor, se asteapta o crestere a calitatii in invatamant.'Lucram…

- 17.260 de elevi care invata in scolile si liceele din Sectorul 1 vor beneficia de burse in cursul celui de-al doilea semestru al anului scolar 2017/2018 potrivit Hotararii Consiliului Local Sector 1 aprobata in ședința de astazi. Este vorba despre patru categorii de burse: burse de performanta, burse…

- In perioada 19-23 martie 2018, o echipa formata din 5 elevi si 2 profesori de la Liceul Tehnologic Economic de Turism participa la ultimul schimb de experienta din cadrul proiectului Erasmus+ ,,Promovarea identitatii nationale in context european prin obiceiuri si traditii"", proiect coordonat de…

- Elevii unitatilor de invatamant din municipiul resedinta de judet vor beneficia anul acesta de 846 de burse scolare, acordate lunar, in valoare totala de 450.000 de lei.Lista unitatilor de invatamant, cu numarul total de beneficiari pentru fiecare in parte, va fi aprobata in sedinta de Consiliu ...

- Elevii de clasa a XII-a sustin joi ultima proba scrisa in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat 2018. Vor da testari, la alegere, dintr-o materie conform profilului si specializarii de la liceu. Rezultatele vor fi cunoscute pe 30 martie. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE…

- Simularea probelor scrise la examenul national de Bacalaureat 2018 continua joi cu proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - exclusiv pentru elevii de clasa a XII-a, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie.Proba…

- Subiecte Matematica simulare BAC 2018 EDU.ro. Barem Matematica simulare BAC 2018 EDU.ro. Elevii de clasa a XII-a si a XI-a sutin miercuri, 21 martie, proba obligatorie a profilului din cadrul simularii la Bacalaureat 2018, la Matematica sau Istorie.

- Simulare BAC 2018 Matematica. Subiecte Matematica M1, M2, M3 si M4 simulare BAC 2018. Elevii de clasa a XII-a si a XI-a sutin miercuri, 21 martie, proba obligatorie a profilului din cadrul simularii la Bacalaureat 2018, la Matematica sau Istorie.

- Documente atasate: Model subiecte istorie bacalaureat SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BAC 2018. Simularea probelor scrise din examenul national de Bacalaureat 2018 a inceput luni cu proba la Limba si literatura romana - proba E) a) care a fost sustinuta de elevii din clasele a XI-a si a XII-a. Vezi…

- Elevii claselor a XI-a, a XII-a si a XIII-a, seral sau frecvența redusa, au inceput, luni, simularea examenului national de bacalaureat, cu proba la Limba și Literatura Romana. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Brașov din cei 6.668 de elevi inscriși s-au prezentat doar 5.557. Cei mai mulți…

- Desfasurata in conditii dificile din cauza protestelor profesorilor buzoieni, simularea la examenul de Evaluare Nationala s-a incheiat cu rezultate nu tocmai stralucite. Potrivit informatiilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Buzau, doar 45 % dintre elevii buzoieni de clasa a VIII-a au reusit sa…

- Documente atasate: Barem romana simulare Bac 2018, profil real, clasa a XII-a Barem romana simulare Bac 2018, profil uman, clasa a XII-a Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profilreal Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profil uman Barem romana Bac 2018, clasa a XI-a - profil real Barem…

- SIMULARE BACALAUREAT 2018. Elevii din Iasi au sustinut examenul in 47 de centre de simulare din judet, iar subiectele au fost descarcate la timp si in cele mai bune conditii, mentioneaza reprezentantii ISJ. SIMULARE BACALAUREAT 2018. La clasa a XI-a au fost inscrisi 5.745 de elevi, dintre…

- Elevii claselor a XI a si a XII a au sustinut astazi proba la limba si literatura romana a examenului de Bacalaureat. Simularea se desfasoara in perioada 19 martie 22 martie 2018.La Constanta numarul elevilor care au participat la simularea probei E a Limba si literatura romana este: clasa a XII a:…

- Conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare, sunt subventionate locurile de munca ocupate de absolventi, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor…

- Simularea probelor scrise din cadrul examenului national de Bacalaureat 2018 incepe astazi cu proba la Limba si literatura romana – proba E) a), care va fi sustinuta de elevii din clasele a XI-a si a XII-a. Maine va avea loc simularea probei la Limba si literatura materna – proba E) b) pentru elevii…

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a incep, de astazi, sa susțina simularea examenului național de bacalaureat. Prin aceste simulari se urmarește ca elevii sa se familiarizeze cu modelele de subiecte și sa vada la ce nivel sunt. Rezultatele inregistrate vor fi analizate la nivelul fiecarei unitați…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea examenului de Evaluare Nationala au obtinut media generala peste 5, doar 33% reusind sa ia note peste 5 la Matematica, potivit reprezentantilor Ministerului Educatiei. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea Evaluarii Nationale au obtinut media generala peste 5, conform Ministerului Educatiei. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog.

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant va acorda asistența juridica cadrelor didactice implicate, la inceputul acestei saptamani, in boicotarea unei probe a simularii Evaluarii Naționale, in cazul in care se vor lua masuri impotriva acestor profesori.

- Mai multi elevi de la scoala profesionala din cadrul Liceului Telecom din Constanta se plang de conditiile in care sunt nevoiti sa invete. Potrivit lor, tavanul cladirii in care studiaza sta sa cada din cauza infiltratiilor si au surprins acest lucru si in imagini. Si nu sunt singurele nemultumiri.…

- Potrivit calendarului simularii Evaluarii Naționale este urmatorul: luni, 5 martie- Limba și literatura romana, in 6 martie – Matematica, in 7 martie- Limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele. Ministerul Educației organizeaza in intervalul 19 – 30 martie…

- Autoritatile din Arges au decis, marti, suspendarea cursurilor in toate cele peste 500 de unitati de invatamant, incepand de marti dupa-amiaza pana joi seara, din cauza viscolului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Prefecturii Arges, din cauza gerului, a ninsorii abundente si…

- Probele de evaluare a competențelor din cadrul primei sesiuni a examenului national de Bacalaureat 2018 s-au incheiat ieri, 22 februarie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice intr-o limba de circulație internaționala (proba C), programata in intervalul 21-22 februarie 2018. Inaintea acestei…

- Elevii care vor lua una sau mai multe note insuficiente la examenele de bacalaureat vor putea sustine probele picate de mai multe ori pe an. Pana cand le vor promova. Pentru examenele repetate vor achita o taxa. Prevederile se regasesc intr-un proiect de modificare a Codului Educatiei, inaintat de catre…

- Tirurile cu construcția modulara au intrat marți dupa-amiaza in Timișoara. Ansamblul modular format din containere de tip metalic cu șase sali de clasa complet echipate, un coridor central, grupuri sanitare pentru fete și baieți și spațiu prevazut pentru persoane cu handicap, toate complet utilate,…

- "Legea salarizarii nu ii afecteaza pe bugetarii care lucreaza part-time. In sectorul bugetar sunt angajati part-time, iar ministerele de resort vor putea sa ii angajeze la 8 ore. Pentru cei care nu se poate, vom da OUG prin care sa rezolvam problemele acestea. Sa gasim o modalitate sa rezolvam problema.…

- 40 de mii de mame sau tati, elevi de gimnaziu si liceeni, dar si cadre didactice au decis ca vor sa stea totusi mai putin in scoala. Este rezultatul unui chestionar realizat de Ministerul Educatiei luna aceasta. Unul de care oficialii promit ca vor tine cont.

- Elevii din municipiul alexandria sarbatoresc Centenarul Amrii Uniri așa cum se cuvine. Pentru ei, municipalitatea organizeaza un concurs intre unitațile de invațamant intitulat ”Uniți suntem Romania”. Concursul are drept scop promovarea identitații naționale și aniversarii Centenarului Romaniei 1918-2018,…

- Elevii si prescolarii buzoieni revin de luni la scoala dupa trei saptamani de vacanta, cursurile semestrului I urmand sa se incheie vineri, 2 februarie 2018, iar la inceputul semestrului al II-lea debuteaza prima sesiune a examenului de Bacalaureat cu probele de evaluare a competentelor lingvistice…

- Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar a fost modificat prin ordin de ministru, noile prevederi urmand a intra in vigoare chiar de luni. Printre altele, este interzis ca elevii sa mai faca de serviciu pe școala sau sa aiba telefoane mobile la cursuri.…

- Un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant a emis de catre Ministerul Educatiei. Printre prevederi se numara și interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti…

- Elevii sunt inca in vacanța de Sarbatori, insa mult timp nu-i mai desparte, pe cei din clasele a XII-a, de debutul primului examen important din viața lor, examenul de Bacalaureat. In 2018, BACUL debuteaza, in premiera, in luna februarie, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice.

- Ministerul Educatiei Nationale a aprobat criteriile de selectie a liceelor care pot deveni Centre de Excelenta in Tehnologia Informatiei (CETI) in cadrul unui proiect are ca obiectiv asigurarea conditiilor optime de pregatire si dezvoltare a elevilor din clasele IX - XIII capabili de performante inalte,…