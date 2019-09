Stiri pe aceeasi tema

- Rusia Unita, partidul aflat la putere in Rusia, a pierdut aproximativ o treime din mandatele pe care le detinea in Parlamentul Moscovei, in alegerile municipale si regionale de duminica, potrivit agentiei ruse de presa RIA Novosti, relateaza Reuters.

- Protestele au inceput la jumatatea lunii iulie, dupa ce Comisia Electorala Centrala a refuzat sa inregistreze un numar mare de candidati, afirmand ca nu au strans suficiente semnaturi din partea unor sustinatori reali, un raspuns sustinut duminica de presedintele Vladimir Putin, dupa inregistrarea…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ranite joi in urma coliziunii intre un tren expres și un camion in orașul Yokohama din Japonia, a informat compania Keikyu Corp, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.In urma impactului, geamul din compartimentul mecanicului de locomotiva a fost…

- O explozie la o fabrica de artificii din India a ucis, miercuri, cel puțin 16 oameni, a anuntat politia, citata de Reuters. In plus, alți 30 ar fi sub daramaturi, fara șansa de supraviețuire.Incidentul a avut loc cu cateva saptamani inainte de festivalul Hindu, care este marcat de impresionante…

- Reactorul nr.4 al centralei nucleare din Beloiarsk, in muntii Ural, s-a oprit duminica in urma unui raspuns "fals" al sistemului de securitate. Unitatea nr.4 de la Beloiarsk cu un reactor unicat pe baza de neutroni rapizi BN-800 s-a oprit din cauza unui semnal al sistemului de securitate ca ar exista…

- Peste 120 de pompieri, ajutati de elicoptere si alte aeronave, incearca sa stinga un incendiu de vegetatie izbucnit, marti, pe insula Evia din Marea Egee, care a generat un nor gros de fum ce a acoperit parti din Atena, informeaza site-ul publicatiei Kathimerini. O manastire de pe insula a fost deja…

- Cel puțin 15 persoane au murit și alte 75 au fost ranite in imbulzeala creata pe un stadion din orașul Antananarivo din Madagascar, unde a fost organizata o parada militara cu ocazia Zilei Naționale a Independenței, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters. Richard Rakotonirina, ministrul Apararii…

- Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 100 au fost ranite, luni, dupa ce un tren de pasageri a deraiat in Bangladesh, a informat un ofițer de poliție, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Trenul traversa un pod in timp ce se indrepta spre capitala Dhaka, atunci cand a deraiat…