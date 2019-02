Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai a vorbit sambata seara, la Romania TV, despre procesul de recalculare a pensiilor. „Se asteapta recalcularea celor cateva milioane de pensii, dupa ce legea va fi adoptata. De cealalta parte, sunt recalcularile pe grupele de munca, acum, in acest moment au intrat deja dosarele…

- Președintele PNL Ludovic Orban i-a anunțat pe liberali, in ședința de luni a Biroului Politic Național, ca a mai comandat un sondaj de opinie care sa testesteze cota la europarlamentare a unei posibile alianțe USR-PLUS, au spus surse politice pentru MEDIAFAX.„Sondajul urmeaza sa arate scorul…

- Ideea este sustinuta si de jurnalistul Ion Cristoiu, care a declarat, la Antena 3, ca din punctul sau de vedere președintelui Klaus Iohannis ii este frica „de moarte” de revenirea in politica a lui Crin Antonescu. EUROPARLAMENTARE: Crin Antonescu nu prinde lista scurta a PNL. Un sef de corporatie…

- Jurnalistul Radu Tudor susține ca achiziția corvetelor a fost stopata, dupa ce șeful Departamentului Armamente din MApN, Andrei Ignat, a avut suspiciuni ca se scurg informații pentru ”a caștiga cine trebuie”. Radu Tudor arata ca are informații din surse judiciare conform carora stoparea achiziției…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca pana pe 15 februarie ar trebui definitivata lista pentru europarlamentare, dar surse politice sustin ca decizia finala ar putea fi luata in martie, in conditiile in care un mandat la Bruxelles e dorit de numerosi „grei“ din formatiune. Doi dintre acestia sunt…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca pana pe 15 februarie ar trebui definitivata lista pentru europarlamentare, dar surse politice sustin ca decizia finala ar putea fi luata in martie, in conditiile in care un mandat la Bruxelles e dorit de numerosi „grei“ din formatiune. Doi dintre acestia sunt…

- Oamenii de afaceri îi cer premierului Viorica Dancila, într-o scrisoare deschisa transmisa vineri, sa nu gireze un act normativ "care are toate șansele sa declanșeze o criza a economiei românești"

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, a afirmat, sambata, la o conferinta organizata la Universitatea Politehnica, ca isi va indeplini in continuare misiunea de dascal in Politehnica si ca doreste sa faca mai mult pentru elevi si studenti si din "probabil nefericita pozitie" pe care o ocupa in…