DEZASTRU pentru pensiile din România! Anunțul făcut de economiști O analiza realizata de profesorul de economie Cristian Paun, publicata pe Facebook, arata care sunt diferentele dintre femei si barbati, in ceea ce priveste pensionarea. Astfel, femeile din Romania au o speranta medie de viata astazi de 79,1 de ani. Barbatii au o speranta medie de viata cu 7 ani mai putin (71,7 ani in 2018). Speranta de viata e in crestere si inca usor departe de media europeana care depaseste 80 de ani. De asemenea, varsta standard de pensionare este de 65 de ani la barbati si de 61 de ani la femei. Adica femeile iau in medie cu 7 ani mai mult pensie din sistemul public si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

