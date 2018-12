Stiri pe aceeasi tema

- Politia israeliana a recomandat duminica inculparea premierului Benjamin Netanyahu si a sotiei sale pentru acte de coruptie, o situatie care va afecta din nou stabilitatea Guvernului israelian, relateaza publicatiile Haaretz si Times of Israel.

- Poliția israeliana a anunțat, duminica dimineața, ca a recomandat inculparea premierului Benjamin Netanyahu și a soției sale, Sara, precum și a mogulul media Shaul Elovitch și a soției acestuia, pentru mita și alte acte de corupție. Aceasta este a treia cerere in acest sens care il vizeaza pe premierul…

- Politia israeliana a anuntat marti ca a recomandat inculparea pentru frauda si abuz de incredere a ministrului de interne Arieh Deri, seful partidului ultrareligios Shass, intr-o ancheta vizand tranzactii imobiliare, transmite AFP preluata de Agerpres Decizia privind eventuala inculpare a lui…

- Politia israeliana a transmis joi, la capatul unei lungi anchete, ca detine probe privind implicarea lui David Shimron, avocatul premierului israelian Benjamin Netanyahu, intr-un caz de coruptie si de spalare de bani, relateaza AFP preluata de Agerppres Dosarul vizeaza suspiciuni privind presupuse…

- Politia israeliana a anuntat joi ca au fost gasite suficiente dovezi pentru acuzarea avocatului primului ministru Benjamin Netanyahu si apropiat al acestuia, David Shimron, pentru fapte de coruptie, relataeza cotidianul Haaretz.

- "In ceea ce priveste cooperarea Romaniei cu Israelul, suntem interesati sa fructificam la maximum potentialul existent in domeniul economic si ne dorim sa atragem in viitor cat mai multi investitori din Israel in Romania. Un bun exemplu de cooperare cu Statul Israel, care va ajuta la valorificarea…

- Israelul vrea sa consolideze relatiile cu Romania, Bulgaria si Grecia, pentru promovarea politicilor israeliene si pentru a modifica "atitudinea ipocrita si ostila a Uniunii Europene", a afirmat premierul israelian, Benjamin Netanyahu, inaintea reuniunii din orasul bulgar Varna. "Plec…

- Acest lucru s-a întâmplat și la Cluj marți noaptea (4 octombrie) când un cort de campanie al PMP Cluj a fost vandalizat. Conform spuselor președintelui PMP Cluj Vasile-Cristian Lungu, cortul care afișa mesaje pentru susținerea referendumului a fost taiat cu o lama, unul dintre pereții…