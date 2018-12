Dezastru pentru Liviu Dragnea: "Oriunde te ascunzi nu scapi"

Stiri pe aceeasi tema

- Pare ca s-a terminat totul pentru liderul PSD, Liviu Dragnea. Președintele Klaus Iohannis va profita din plin de pe urma acestei situații! Dezastru pentru Liviu Dragnea! Un sondaj aparut recent spun ca...

- In aceasta perioada, Victor Ponta face eforturi de a aduce alaturi de el nume importante, care sa dea greutate partidului, inca extrem de firav pe scena politica, și sa reușeasca astfel sa convinga și alți social-democrați, nemulțumiți de Liviu Dragnea, sa i se alature.

- PSD are mari batai de cap in Parlament dupa ce fostul președinte al partidului, Victor Ponta, a convis patru parlamentari sa paraseasca formațiunea social-democrata. In acest moment, coaliția de guvernamant este la un pas de a pierde majoritatea in Camera Deputaților.

- Ne ducem spre dezastru cu veselie, a remarcat Victor Ponta, intr-o intervenție telefonica pentru B1 TV. El a mai atras atenția ca, potrivit datelor oficiale ale Comisiei Europene, suntem țara care cheltuie cei mai mulți bani pe care nu-i are. Fostul premier s-a referit și la Legea Pensiilor și Legea…

- Liviu Dragnea o recupereaza pe Ecaterina Andronescu și o propune Ministru al Educației. Andronescu, actualul senator PSD, a mai ocupat scaunul de conducere al Ministerului și a ramas cunoscuta pentru desfințarea școlilor profesionale, dar și pentru recentele contre cu Liviu Dragnea, liderul PSD. Andronescu…

- Echipa Guizhou Hengfeng, antrenata de Dan Petrescu, a retrogradat in liga a doua chineza, dupa ce a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de Guangzhou R&F, in etapa a XXVIII-a, antepenultima a primului esalon.Citește și: SURSE Spirite INCINSE in PSD - Liviu Dragnea…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,32%, cel mai mare nivel din 8 august pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform news.ro.Robor la trei luni este indicatorul…

- Prezenta la vot la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei era de 3,78 la suta, numarul votantilor fiind de 692.002 la ora 16.00, potrivit datelor transmise de Biroul Electoral Central (BEC).In județul Teleorman din care provin cei mai importanți oameni politici…