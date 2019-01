Dezastru pentru leu. EURO a trecut de 4,75 lei la cursul BNR

Stiri pe aceeasi tema

- CURS BNR, 23 ianuarie. EURO, salt uriaș! Un euro a ajuns astazi la 4,7569 lei, dupa o creștere de 0,0427. CURS BNR, 23 ianuarie. EURO, salt uriaș! Dolarul american a sarit la 4,1883 lei, un salt de 0,0392. CURS BNR, 23 ianuarie. EURO, salt uriaș! Și Francul Elvețian a crescut la 4,1946,…

- Euro continua sa creasca si atinge un nou nivel record. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4.7569 lei, aceasta fiind a zecea oara, in luna ianuarie, cand...

- Cursul euro a atins un nou maxim istoric. Unul ceva mai special, având în vedere ca a fost depașit în premiera pragul de 4,7 lei, media urcând de la 4,6975 la 4,7081 lei, mai sus cu aproape 0,95% comparativ cu finalul lui 2018. Vinerea trecuta pe piețele internaționale…

- ING Bank a explicat, joi seara, care sunt motivele pentru care unii clienți ai bancii au avut probleme in a accesa serviciile de internet banking in cursul aceleiași zile, subliind ca nu exista riscul unei breșe de securitate și a unui atac de tip hacking.„In cursul zilei de astazi, 17 ianuarie…

- Lia Olguta Vasilescu, respinsa a doua oara de presedintele Klaus Iohannis pentru portofoliul de la Dezvoltare, a anuntat, luni seara, ca Guvernul va sesiza din nou Curtea Constitutionala, precizand ca seful statului incalca legea si deciziile CCR.

- Incertitudinile create de politicile economice si dezechilibrele macroeconomice interne intensifica perceptia de risc, intr-un context caracterizat si de volatilitate pe pietele financiare internationale, ducand cursul de schimb la un nou record istoric.

- Previziuni dure pentru romani vin din partea fostului premier, Victor Ponta. Acesta sustine ca in doi ani vom resimti efectele promisiunilor facute in ajun de an electoral, iar Romania risca sa ajunga in...

- „Am ridicat problema celei de-a doua rectificari bugetare, care se pare ca, totusi, va fi, datorita faptului ca UAT-urile (unitațile administrativ-teritoriale - n.r.) si primariile au primit o promisiune de la Guvernul Romaniei, ca atunci cand se va incheia anul 2018 nivelul fondurilor de care vor dispune…