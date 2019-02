Stiri pe aceeasi tema

- Dezastru pentru Kovesi! Se anunța un scenariu negru pentru fost șefa a DNA. Aceasta este citata astazi sa dea explicatii in legatura cu mai multe plangeri penale ce vizeaza activitatea ei la DNA.

- PSD a facut un apel, joi, catre liderii partidelor sa nu politizeze ”punerea sub acuzare a doamnei Kovesi”, sustinand ca legile justitiei adoptate de majoritatea PSD-ALDE ii ofera acesteia suficiente garantii ca in cursul anchetei i se vor respecta drepturile fundamentale. “Justitia trebuie lasata sa…

- Bataia incasata de Mircea Badea de la Tedi Motociclistul starnește pasiuni aprinse pe rețelele de socializare. Comisarul Traian Berbeceanu are un comentariu extrem de virulent și arata ca Badea merita sa fie batut, dar nu in ring, unde are protecție, ci pe strada ”sa simta prostovanul cum trosnește…

- Quadriga, cea mai mare companie de schimb de criptomonede din Canada, nu mai poate accesa circa 180 de milioane de dolari canadieni (137 de milioane de dolari), in moneda digitala, dupa moartea subita a fondatorului sau, relateaza BBC.Compania, care se afla in insolvența, nu este in masura…

- Realizatorul TV Mircea Badea si luptatorul de K1 Teodor „Tedi“ Emi s-au intalnit pentru a doua oara in ring intr-o incercare a vedetei Antenei 3 de a-si lua revansa. In schimb, Badea a suferit o infrangere usturatoare. Cum a inceput totul? In urma cu mai bine de patru ani, cand Badea l-a amenintat si…

- Meciul nu a durat mult. Mircea Badea a primit o lovitura dura, intai cu pumnul, apoi cu genunchiul, care l-a facut KO in numai cateva secunde. Realizatorul tv a avut nevoie de intervenția medicilor. Imaginile cu bataia aplicata lui Mircea Badea au fost live chiar pe facebook-ul motociclistului, scrie…

- Mircea Badea este in toiul unui scandal online, dupa ce a ales sa jigneasca un șofer din Cluj.Realizatorul TV a atras asupra sa furia internauților dupa ce a postat o imagine pe pagina sa de Facebook in care se plange ca un șofer cu numere de Cluj și-a lasat mașina pe locul de parcare de langa al sau…

- Realizatorul TV Mircea Badea lamurește misterul declarațiilor facute de fostul președinte al Romaniei și al PSD, Ion Iliescu, privind problemele penale ale actualului lider PSD, Liviu Dragnea."E foarte simplu ce s-a intamplat la interviul acesta, din punctul meu de vedere. Intrebarile reporterului…