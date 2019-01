Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat in urma anuntului lui Tudorel Toader in care zicea ca a pregatit o ordonanta de complete nelegal constutuite, ca acesta ii ofera lui Dragnea garantia ca va scapa de condamnarea in dosarul Referendumul. ”Tudorel Toader ii ofera lui Liviu Dragnea garantia…

- Opeatorul low-cost Wizz Air a anunțat, joi, ca aduce o noua aeronava in Romania și lanseaza patru rute noi din septembrie. Wizz Air a anunțat joi o nouă etapă de extindere a rețelei de transport din Timișoara, prin alocarea unei aeronave Airbus A320 adiționale, prin lnsarea…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2018, 519.088 de masini in tarile din Uniunea Europeana, ceea ce inseamna o crestere de 12% fata de anul 2017. Astfel, Dacia obtine un nou record de vanzari in UE. Potrivit datelor publicate de Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile (ACEA /…

- Producatorul american a anuntat vineri primul pas in vederea restructurarii afacerii sale neprofitabile din Europa, care ar urma sa implice renuntarea la unele modele, reducerea locurilor de munca si posibil inchiderea unor fabrici. Pentru a implementa acest plan, Ford a numit noi sefi in Germania si…

- Mii de oameni au participat la evenimentele organizate sambata pentru a sarbatori 100 de ani de cand Romania a devenit un stat modern. Manifestațiile s-au ținut pe fondul unor preocuparilor legate de statul de drept și de statul democrației in Romania, scrie Associated Press. Romani care au fluturat…

- Facebook și Instagram au au cazut in mai puțin de o zi dupa ce Messenger a cazut pentru utilizatorii din intreaga lume. • Utilizatorii din intreaga lume au probleme care acceseaza ambele platforme • Sute de persoane s-au plans ca nu pot accesa conturile lor • Problema afecteaza utilizatorii din SUA,…

- Nimeni nu se poate simti in siguranta in Turcia, nici macar cei care il sustin astazi pe presedintele Erdogan, dar istoria este una paradoxala, pentru ca societatile care nu isi construiesc o memorie repeta traumele trecutului. Sunt cuvintele puternice ale scriitorului turc Burhan Erdogan, un critic…