- Pe parcursul mandatului lui Sergiu Cioclea, rezervele valutare ale Republicii Moldova au ajuns la nivelul record de peste 3 miliarde de dolari SUA. Datele sunt publicate pe pagina Posta de Stiri, de pe Facebook, in care este analizata performanta manageriala a guvernatorului BNM.

- Averea cumulata a miliardarilor lumii a inregistrat o crestere fara precedent de 19% in 2017, pana la 8.900 miliarde de dolari, gratie faptului ca in China au aparut cate doi noi miliardari in fiecare saptamana, arata un studiu publicat vineri de banca elvetiana UBS si firma de consultanta PwC, informeaza…

- Au saracit vazand cu ochii. Vorbim de miliardarii aflat in top 500 cei mai bogați oameni de pe pamant.Cei mai bogați 500 de pamanteni au pierdut din cauza prabușirii burselor 99 de miliarde de dolari, aceasta fiind a doua mare cadere, intr-o singura zi, din Bloomberg Billionaires Index din…

- Cei mai bogati 500 de oameni ai lumii au pierdut miercuri 99 de miliarde de dolari, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, relateaza Bloomberg, citat de Agerpres. Este al doilea declin semnificativ înregistrat într-o singura zi în 2018, precedentul…

- Cei mai bogati 500 de oameni ai lumii au pierdut miercuri 99 de miliarde de dolari, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg. Este al doilea declin semnificativ înregistrat într-o singură zi în 2018, precedentul fiind înregistrat…

- Este al doilea declin semnificativ inregistrat intr-o singura zi in 2018, precedentul fiind inregistrat in februarie, cand indicele S&P 500 al bursei de pe Wall Street a intrat intr-un teritoriu de corectie, inregistrand un declin de 10% fata de nivelul ridicat din ianuarie si sporind temerile ca…

- O autoritate de reglementare din Uniunea Europeana ar putea amenda Facebook cu pana la 1,63 de miliarde de dolari pentru bresa de securitate a conturilor utilizatorilor anuntata vineri, in care hackerii au compromis conturile a peste 50 de milioane de utilizatori, daca va constata ca nu au fost respectate…