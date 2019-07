Stiri pe aceeasi tema

- 4 tineri romani au murit intr-un accident produs in Italia. Masina in care se aflau s-a izbit de un parapete și apoi s-a rasturnat intr-un sant. Informația a fost confirmata de Miniterul Afacerilor Externe.

- Doi romani, ambii soferi pentru o firma din Italia, au devenit eroii zilei in peninsula dupa o operatiune de salvare demna de filmele de actiune. Potrivit Gazzetta di Mantova, Daniel Danaila si Alexandru Ciofu au salvat de la moarte doi pensionari a caror masina cazuse intr-un canal de irigatii in urma…

- Turisti romani au fost raniți intr-un accident de autocar ce a avut loc miercuri in Toscana, Italia, pe un drum ce face legatura intre Florenta si Siena. Dupa ce autocarul a cazut intr-o rapa, un ghid rus a murit, iar alte 37 de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava.

- Un accident grav a avut loc in Italia, in apropiere de orașelul turistic Monteriggioni. Un autocar etajat cu 60 de turiști a lovit un parapet și s-a rasturnat intr-o rapa, dupa ce a trecut printr-un gard de protectie pentru calea ferata. Un om a murit si 37 au fost raniti.Printre victime sunt…