Stiri pe aceeasi tema

- Business International Cine este Meng Wanzhou si de ce arestarea fiicei fondatorului Huawei a aruncat unde de soc in toate pietele bursiere din lume Tweet Print Mail Retinerea lui Meng a venit la cererea autoritatilor americane si este legata de o investigatie privind presupuse incalcari ale sanctiunilor…

- Dupa sapte ani de lucrari, noua linie speciala de mare viteza de conceptie franceza (LGV), care potrivit AFP ar urma sa intre in exploatare la finele acestei luni, va acoperi distanta de 350 de kilometri dintre Tanger si Casablanca in doua ore si zece minute in loc de patru ore si 45 de minute in…

- Klaus Iohannis este al unsprezecelea șef de stat (sau de guvern), care alaturi de deputații europeni va discuta soarta Europei. Șefii de stat, sau guvern, ai Irlandei, Croației, Portugaliei, Franței, Belgiei, Luxembourg-ului, Olandei, Poloniei, Greciei și Estoniei au participat deja la aceste dezbateri,…

- 'Este un succes absolut si evident al premierului (polonez) Mateusz Morawiecki si al prim-ministrilor din Grupul de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Republica Ceha si Slovacia), precum si meritul urias al presedintiei austriece a Uniunii Europene faptul ca in iunie am inchis definitiv chestiunea relocarii…

- Sporirea de catre Rusia a fortei sale militare in Crimeea, anexata de Moscova in 2014, precum si utilizarea peninsulei ca baza pentru operatiunile sale militare in Siria si in alte parti ale regiunii, genereaza consecinte pe termen lung pentru Europa de Sud, Africa de Nord si Orientul Mijlociu, a…

- Obligațiunile guvernamentale ale Italiei au devenit, in opinia participanților la piața, din ce in ce mai riscante, date fiind intențiile cabinetului anti-sistem instalat la Roma și planurile sale in privința proiectului de buget pentru 2019. Italia, comparata cu Grecia Astfel, fara…

- Garda de coasta spaniola a anuntat duminica, potrivit AFP, ca a salvat de pe Marea Mediterana, in cursul ultimelor 48 de ore, aproape 1.200 de migranti care, cu ajutorul unor ambarcatiuni improvizate, incercau sa ajunga in Spania, informeaza AGERPRES . Potrivit sursei citate, sambata si duminica au…

- Coalitia populista de la Roma a ajuns la un acord privind proiectul de buget pentru anul viitor, un acord care ignora cerintele Uniunii Europene. Iar datoria publica a Italiei a sarit de 130% din PIB, a doua cea mai mare dupa a Greciei.