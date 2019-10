Stiri pe aceeasi tema

- Plasticul din oceane a fost colectat, intr-un final, cu un dispozitiv creat de un olandez, la varsta de 19 ani. Organizația non-profit pe care o conduce a anunțat miercuri ca și-a atins scopul: a colectat cantitați mari de deșeuri de plastic dintr-o insula de gunoi din Oceanul Pacific. Aceasta are dimensiuni…

- Liniștea de pe plajele virgine de la Vadu și Corbu a fost tulburata sambata. Comisarii de Mediu ai Rezervației Delta Dunarii au verificat turiștii campați acolo și i-au taxat pe cei care nu respecta regulile.

- Cea mai scumpa vacanta e la cort. Au simtit-o pe propriul buzunar turistii care au fost amendati cu mii de lei, pentru ca au campat ilegal pe plajele din Corbu si din Vadu. Pentru ca sunt zone protejate, rulotele si corturile sunt strict interzise acolo. Putini stiu insa acest lucru. Autoritatile au…

- Incepand de sambata, pe plaja din orașul Cabras din Sardinia, este pazita de un detașament special de paznici, numiți ”gardienii nisipului”. Scopul acestora este cel de a impiedica turiștii sa mai ia nisip de pe plaja. In condițiile in care celebrele plaje din Sardinia sunt in pericol din cauza numarului…

- In Sibiu va fi construit un parc de peste 6 hectare, urmand a fi al doilea cel mai mare din oraș, pe locul unui depozit de deșeuri din construcții. O parte din banii necesari pentru construirea parcului vine de la Uniunea Europeana, scrie ziare.com. Astfel, Primaria Sibiu așteapta pana pe 28 august…

- Consiliul Judetean Satu Mare are in curs de implementare proiectul „Managementul regional al deseurilor urbane si ecologizarea rampelor de deseuri din judetul Satu Mare”. Proiectul este finantat in proportie de 75% de catre Ministerul Mediului prin Programul „Sistem integrat de management al deseurilor…

- Turistii straini care ajung pe traseele montane din muntii Bucegi sunt socati de mizeria pe care o intalnesc in drum. Oamenii au lasat mesaje pe site-urile de specialitate unde critica indolenta autoritatilor carora nu le pasa de gunoaiele din parcurile nationale.

- Turiștii parasesc litoralul romanesc pe capete. In ultimele zile am asistat la un adevarat exod, exod pricinuit de informațiile care au circulat de ceva vreme: „Nu mai are sens sa stam!”, au spus unii turiști, care nu și-au mai dus la bun sfarșit sejurul programat