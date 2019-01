Stiri pe aceeasi tema

- Coloane de masini s-au format joi, pe DN1, in mai multe zone, atat pe sensul spre Brasov, cat si pe cel spre Ploiesti, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova. Potrivit sursei citate, pe sensul Brasov - Ploiesti sunt coloane de masini de la Predeal pana la…

- Circulatia pe DN 1 Brasov - Ploiesti, pe centura Sinaia, la kilometrul 125+700 metri, se desfasoara sambata pe un fir alternativ, in urma unui accident in care au fost implicate trei autovehicule, soldat cu ranirea a doua persoane, scrie Agerpres. Centrul INFOTRAFIC din IGPR anunta ca pe Valea…

- F. T. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPP Prahova precizau ieri, la orele pranzului, urmatoarele: „Din cauza numarului mare de autovehicule, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile de pe Valea Prahovei, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Sinaia si Busteni,…

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul IGPR informeaza ca pe DN 1, in apropiere de statiunea Azuga, judetul Prahova, s-a produs un accident rutier, in care doua autoturisme au intrat in coliziune frontala, ca urmare a unei patrunderi pe contrasens. A rezultat ranirea unei persoane, asupra careia se acorda…

- Traficul este intens miercuri, pe DN1, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, pe ambele sensuri de mers, soferii fiind sfatuiti sa pastreze distanta regulamentara intre autovehicule si sa utilizeze varianta ocolitoare DN1 A. "La aceasta ora, din cauza numarului mare de autovehicule, valorile de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, din cauza numarului mare de autovehicule, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile de pe Valea Prahovei, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Sinaia si Busteni, pe sensul de mers catre…

- Traficul rutier este intens pe DN1 si s a format o coloana de masini in miscare de la Comarnic spre Brasov, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Prahova, citat de Agerpres.ro.De asemenea, s a format o coloana de masini in miscare de la Centura orasului Sinaia pana la Busteni, iar pe sensul de…

- Traficul este ingreunat, joi seara, pe ambele sensuri ale DN 1, intrucat in centrul orasului Predeal se aplica marcaje rutiere. Centrul Infotrafic anunta ca sunt coloane de masini de la Poiana Tapului pana la Predeal si de la Predeal pana la Busteni, pe sensul opus, informeaza News.ro.Centrul…